Путин проведет мероприятия по случаю воссоединения Крыма с Россией

Президент России Владимир Путин проведет субстантивное совещание накануне годовщины воссоединения Крыма с РФ, которая будет отмечаться 18 марта. Также у главы государства запланированы мероприятия и в саму праздничную дату, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник, 14 марта.

Совещание пройдет в формате видеоконференции, сообщает телеканал «360».

«И в сам день годовщины будут еще некоторые мероприятия у президента, которые ознаменуют [это. — Ред.]. Тоже по видеоконференции», — цитирует Пескова НСН.

Он пояснил, что в Крыму будет открываться достаточно важный культурный, исторический объект, и видеоконференция у президента будет как раз в связи с этим событием.

12 марта журналист, автор программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин рассказал, что Путин на будущей неделе намерен посетить с рабочей поездкой один из регионов страны, сообщается на сайте kp.ru.

Зарубин предположил, что в графике президента есть мероприятия, связанные с девятилетней годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, пишет REGNUM.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ, передает RT. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.