Путин на следующей неделе посетит российский регион с рабочей поездкой

Президент России Владимир Путин на будущей неделе намерен посетить с рабочей поездкой один из регионов страны. Об этом 12 марта сообщил журналист, автор программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.

«По нашей информации, в графике Путина на неделю есть международные контакты», — следует из сообщения Зарубина в Telegram-канале.

По его словам, в ближайшие дни российский лидер проведет совещание с членами Совета безопасности РФ. Также уточняется, что Путин примет участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и выступит на коллегии Генеральной прокуратуры.

Зарубин также предположил, что в графике президента есть мероприятия, связанные с девятилетней годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

10 марта Путин прибыл с рабочей поездкой в Архангельскую область. Он посетил Устьянский лесопромышленный комплекс, лесопильный цех и семеноводческий центр, а также ознакомился с информационными стендами о группе компаний (ГК) «УЛК». После этого президент России проведет по видеосвязи совещание по вопросам развития отрасли.

До этого, 17 января, президент РФ назвал ситуацию в лесопромышленном комплексе непростой. Он отметил, что России надо отказаться от экспорта круглого леса и поставлять всё на внутренний рынок.