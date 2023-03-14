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МИД обвинил США в попытке создать очаги напряженности для противостояния с Россией

Грушко: США создают очаги напряженности для противостояния с Россией в Молдавии и Грузии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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США и их сателлиты пытаются создать очаги напряженности для геополитического противостояния с Россией в Молдавии и Грузии, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко во вторник, 14 марта.

По его словам, российскую сторону беспокоит ситуация в Грузии и Молдавии, поскольку эти страны далеко расположены от Америки, которая пытается диктовать правила.

«Это наши соседи, и мы видим, что США со своими сателлитами ведут дело к тому, чтобы создавать всё новые и новые очаги напряжения вдоль наших границ и <...> устроить некое геополитическое соревнование в этих зонах», — цитирует Грушко ТАСС.

При этом дипломат подчеркнул, что события в этих странах демонстрируют неоколониальное отношение западных государств. Страны Запада, по его словам, исходят из того, что только они имеют право диктовать, что делать.

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Накануне, 13 марта, экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Штаты хотят открыть второй фронт в Грузии против российской стороны. Риттер отметил, что Вашингтон полностью готов позволить грузинским гражданам погибнуть за свои дела в погоне за геополитическими амбициями США, однако сам он никогда не пожертвует жизнью американцев в целях защиты Грузии.

До этого, 12 марта, глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили предупредил, что, пока партия «Грузинская мечта» у власти, они не допустят там второго фронта для Украины. Политик также указал на то, что Украина целенаправленно отправила бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на родину для дестабилизации ситуации в стране и втягивания ее в украинский конфликт.

В свою очередь вице-спикер парламента страны Георгий Вольский заявил, что из Украины приехала определенная группа сторонников Саакашвили, чтобы подталкивать молодежь к революции.

7 и 8 марта в Тбилиси проходили масштабные акции протеста после принятия парламентом страны в первом чтении законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Документ предполагал создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих зарубежное финансирование. 9 марта волнения продолжились.

По итогу правящая партия «Грузинская мечта» и партия «Сила народа» сделали совместное заявление, в котором говорилось, что законопроект отозван из парламента.

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