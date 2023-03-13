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Экс-офицер уличил США в намерении открыть новый фронт против РФ

Экс-разведчик ВС США Риттер: Вашингтон хочет открыть второй фронт против России в Грузии
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США хотят открыть против российской стороны второй фронт в Грузии, заявил экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в понедельник, 13 марта.

«США используют помощь в размере $40 млн, ежегодно направляемую через Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID), для проведения того, что равносильно «мягкому перевороту» в Грузии, направленному на смену нынешнего правительства на то, которое будет соответствовать американским, а не грузинским целям и задачам», — сказал он в ходе интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

Риттер отметил, что Вашингтон полностью готов позволить грузинским гражданам погибнуть за свои дела в погоне за геополитическими амбициями Штатов, однако сам он никогда не пожертвует жизнью американцев в целях защиты Грузии.

«Грузия — всего лишь уменьшенная версия Украины, еще один винтик в американском «поясе нестабильности». <...> Украина <...> в конечном счете будет брошена на произвол судьбы ее добрыми «друзьями», американцами», — подчеркнул Риттер.

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Днем ранее глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили предупредил, что, «пока «Грузинская мечта» у власти, они не допустят там второго фронта» для Украины. Политик указал на то, что Киев целенаправленно отправил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на родину для дестабилизации ситуации в стране и втягивания ее в украинский конфликт. Гарибашвили считает, что «для Украины было бы своего рода облегчением, если бы Россия перенесла внимание в сторону Грузии».

7 и 8 марта в Тбилиси прошли масштабные акции протеста после принятия парламентом Грузии в первом чтении законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Документ предполагал создание реестра неправительственных организаций и СМИ, которые финансируются из-за рубежа. 9 марта волнения продолжились.

В результате партии «Грузинская мечта» и «Сила народа» совместно сообщили, что законопроект отозван из парламента. Грузинский лидер Саломе Зурабишвили назвала это решение победой общества. Она поздравила жителей страны и назвала решение об отзыве закона правильным.

На следующий день парламент Грузии официально прекратил рассмотрение законопроекта об иностранных агентах, из-за которого в Тбилиси вспыхнули масштабные акции протеста.

Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что протесты в Грузии против законопроекта об иноагентах были лишь поводом для попытки силовой смены власти, а сама ситуация очень напоминает майдан на Украине.

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