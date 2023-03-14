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Хакеры рассказали о готовом лишь наполовину первом акте S.T.A.L.K.E.R. 2

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Фото: GSC Game World
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Первый акт компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 готов лишь на 55%. Об этом 14 марта рассказали «Известиям» представители группы «Вестник Того Самого Сталкера», в распоряжении которой оказалось слитые материалы.

«Игра находится в крайне плохом состоянии с точки зрения реализации, 80% локаций в состоянии прототипа. Сюжет будет разделен на три акта. Из них готов первый на 55%, а с остальными всё очень плохо. С точки зрения концепции можно сказать, что они не зря пять лет работали. Но общая готовность игры, по самым оптимистичным подсчетам, не более 25%. Также с оптимизацией большие проблемы», — рассказали хакеры.

Также они отметили, что сюжет игры должен понравиться поклонником первой части S.T.A.L.K.E.R., притом что на него повлияют текущие политические события.

«Сюжет игры нам понравился, особенно учитывая ностальгические моменты, связанные с известными персонажами. Однако есть данные, что в игре может быть повестка, но не с 100% вероятностью», — рассказал источник.

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11 марта хакерская группировка из РФ пригрозила создателям компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R 2 сливом контента в Сеть до релиза игры, если они не пересмотрят свое отношение к игрокам из РФ. Среди требований значилась и полная локализация игры на русский язык. Однако разработчики игры отказались выполнять данные требования.

Ранее, 14 марта 2022 года, сообщалось, что GSC Game World не будет продавать свою продукцию пользователям из России. В своем заявлении разработчики отметили, что им не жаль терять российскую аудиторию.

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