Российские хакеры пригрозили разработчикам S.T.A.L.K.E.R 2 сливом контента

Хакерская группировка из РФ пригрозила создателям компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R 2 сливом контента в Сеть до релиза игры, если они не пересмотрят свое отношение к русским игрокам. Ультиматум появился в социальных сетях в субботу, 11 марта.

Хакеры сообщили, что у них в распоряжении есть огромное количество материалов по игре, в том числе полноценный сюжет, описание кат-сцен, концепт-арты и многое другое. В подтверждение — часть материалов они выложили сразу.

Чтобы контент не оказался в Сети, компания GSC Game World должна будет изменить свою политику в отношении русских и белорусских игроков, а также вернуть полную русскую локализацию. Ответ разработчиков ждут до 15 марта.

«Просим проявить адекватность и исправить ситуацию. Не дайте вселенной S.T.A.L.K.E.R. погибнуть из-за вашей политизированности — стагнация чувствуется уже очень серьезно, а значит пора налаживать отношения с комьюнити», — отметили хакеры в публикации.

S.T.A.L.K.E.R 2 планируют выпустить в течение 2023 года на ПК и Xbox Series, хотя изначально релиз должен был состояться в апреле 2022 года, затем создатели переносили его на конец года.

14 марта прошлого года сообщалось, что GSC Game World не будет продавать свою продукцию пользователям из России. В своем заявлении разработчики отметили, что им не жаль терять российскую аудиторию.

На фоне проводимой Россией операции по защите Донбасса ряд брендов принял решение приостановить работу на территории страны. Так западные компании отреагировали на операцию с целью защиты мирного населения Донбасса, которую Россия начала 24 февраля 2022 года.

Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.