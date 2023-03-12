Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 отказались выполнять требования российских хакеров

Студия GSC Game World ответила на ультиматум российских хакеров, которые перед выходом компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 пригрозили выложить ее материалы в Сеть. Об этом в воскресенье, 12 марта, компания заявила в своем Twitter-аккаунте.

GSC Game World отказалась выполнять указанные требования, призывая игроков не смотреть и не делиться утекшей информацией, чтобы не испортить впечатление игры.

При этом в студии признали, что утечка произошла в результате взлома аккаунта одного из работников.

11 марта хакерская группировка из РФ пригрозила создателям компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R 2 сливом контента в Сеть до релиза игры, если они не пересмотрят свое отношение к игрокам из РФ. Среди требований значилась и полная локализация игры на русский язык.

14 марта прошлого года сообщалось, что GSC Game World не будет продавать свою продукцию пользователям из России. В своем заявлении разработчики отметили, что им не жаль терять российскую аудиторию.