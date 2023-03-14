Министр экономики Сербии Баста призвал срочно ввести санкции против России

Министр экономики Сербии Раде Баста 13 марта призвал ввести антироссийские санкции, поскольку цена за отказ страны присоединиться к политике, направленной против России, слишком высока.

Баста отметил, что поддерживает сербского президента Александра Вучича в защите государственных и национальных интересов.

«Как министр экономики я не могу смириться с тем, какое давление оказывается на президента Сербии Александра Вучича, а мы храним молчание. В связи с этим я прошу правительство Сербии и всех министров высказаться по этому вопросу», — написал министр в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Кроме того, Баста призвал отреагировать других министров Сербии на его послание.

В свою очередь, движение социалистов Сербии потребовало отставки Раде Басты, обвинив его в попытке разделить правительство страны в вопросе антироссийских санкций. Политическая организация уличила министра в том, что он «прячется за спиной президента Сербии».

Также члены движения отметили приверженность позиции отказа от введения антироссийских санкций.

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что с введением санкций против России давление Соединенных Штатов Америки на Сербию не закончится, а лишь усилится.

Ранее, 9 марта, Александр Вучич заявил о намерении поддерживать корректные отношения с Россией после встречи с послом РФ Александром Боцан-Харченко.

До этого, 2 февраля, Вучич заявил, что отказ Сербии вводить санкции против России лишил ее союзников на Западе. Он отметил, что страна не может действовать в одиночку, поскольку в основном окружена странами — членами НАТО.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.