Реклама
Прямой эфир
Политика
Грушко сообщил о продлении зерновой сделки
Армия
ВС РФ нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Херсонской области
Мир
На Украине рассмотрят законопроект об однополых партнерствах
Мир
В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,7
Мир
Япония поддержала намерение Австралии создать атомный подводный флот
Общество
ВСУ за ночь выпустили по Херсонской области 52 снаряда
Мир
В Белоруссии допустили дестабилизацию обстановки в стране с привлечением наемников
Спорт
Грачева обыграла Касаткину на теннисном турнире в Индиан-Уэллсе
Происшествия
В Ленобласти шестиклассник впал в кому после жалоб на головную боль
Общество
В Симферополе на складе ликвидировали пожар площадью 1 тыс. кв. м
Происшествия
Украинские боевики выпустили шесть снарядов из HIMARS по Красному Лучу в ЛНР
Мир
У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,3
Сюжет:

Министр экономики Сербии Баста призвал срочно ввести санкции против России

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр экономики Сербии Раде Баста 13 марта призвал ввести антироссийские санкции, поскольку цена за отказ страны присоединиться к политике, направленной против России, слишком высока.

Баста отметил, что поддерживает сербского президента Александра Вучича в защите государственных и национальных интересов.

«Как министр экономики я не могу смириться с тем, какое давление оказывается на президента Сербии Александра Вучича, а мы храним молчание. В связи с этим я прошу правительство Сербии и всех министров высказаться по этому вопросу», — написал министр в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Кроме того, Баста призвал отреагировать других министров Сербии на его послание.

В свою очередь, движение социалистов Сербии потребовало отставки Раде Басты, обвинив его в попытке разделить правительство страны в вопросе антироссийских санкций. Политическая организация уличила министра в том, что он «прячется за спиной президента Сербии».

Также члены движения отметили приверженность позиции отказа от введения антироссийских санкций.

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что с введением санкций против России давление Соединенных Штатов Америки на Сербию не закончится, а лишь усилится.

Ранее, 9 марта, Александр Вучич заявил о намерении поддерживать корректные отношения с Россией после встречи с послом РФ Александром Боцан-Харченко.

До этого, 2 февраля, Вучич заявил, что отказ Сербии вводить санкции против России лишил ее союзников на Западе. Он отметил, что страна не может действовать в одиночку, поскольку в основном окружена странами — членами НАТО.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023