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В Сербии потребовали отставки министра — сторонника санкций против РФ

Движение социалистов Сербии потребовало отставки призвавшего к санкциям против РФ министра
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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Движение социалистов Сербии потребовало отставки министра экономики страны Раде Басты, который призвал ввести санкции против России. Соответствующее заявление 13 марта размещено на сайте политического объединения.

Министра обвинили в попытке разделить правительство Сербии в вопросе антироссийских санкций.

«Мы ожидаем, что Баста лично уйдет из правительства Сербии. <…> Показать, насколько он действительно поддерживает то, о чем просит, если он не получит поддержки от других министров в своей борьбе против независимой и нейтральной либертарианской политики нашей Сербии», — говорится в сообщении.

Политическая организация подчеркнула, что выступает против антироссийских санкций.

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Ранее в этот день министр экономики страны Раде Баста заявил, что Сербии необходимо присоединиться к санкционной политике против России. Свою позицию он аргументировал тем, что правительство страны платит высокую цену за то, что не ввело антироссийские санкции.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что Белград не сможет прекратить давление со стороны Вашингтона, если введет рестрикции в отношении Москвы. Напротив, она предрекла усиление давления США на Сербию.

До этого, 9 марта, президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении поддерживать корректные отношения с Россией после встречи с послом РФ Александром Боцан-Харченко.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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