В Сербии потребовали отставки министра — сторонника санкций против РФ

Движение социалистов Сербии потребовало отставки министра экономики страны Раде Басты, который призвал ввести санкции против России. Соответствующее заявление 13 марта размещено на сайте политического объединения.

Министра обвинили в попытке разделить правительство Сербии в вопросе антироссийских санкций.

«Мы ожидаем, что Баста лично уйдет из правительства Сербии. <…> Показать, насколько он действительно поддерживает то, о чем просит, если он не получит поддержки от других министров в своей борьбе против независимой и нейтральной либертарианской политики нашей Сербии», — говорится в сообщении.

Политическая организация подчеркнула, что выступает против антироссийских санкций.

Ранее в этот день министр экономики страны Раде Баста заявил, что Сербии необходимо присоединиться к санкционной политике против России. Свою позицию он аргументировал тем, что правительство страны платит высокую цену за то, что не ввело антироссийские санкции.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что Белград не сможет прекратить давление со стороны Вашингтона, если введет рестрикции в отношении Москвы. Напротив, она предрекла усиление давления США на Сербию.

До этого, 9 марта, президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении поддерживать корректные отношения с Россией после встречи с послом РФ Александром Боцан-Харченко.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.