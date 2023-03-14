Петербурженка заявила об издевательствах няни над ее 4-летним ребенком

Родители четырехлетнего мальчика обвинили репетитора-дефектолога в издевательствах над ребенком в Санкт-Петербурге. На протяжении нескольких занятий няня толкала, пинала и отвешивала подзатыльники мальчику. Об этом во вторник, 14 марта, рассказала мама ребенка в беседе с 78.ru.

Ребенок имеет проблемы с речью, родители мальчика решили нанять репетитора-дефектолога. После занятий родители заметили неладное — мальчик часто плакал.

«В предыдущее занятие он очень сильно плакал периодически, раньше тоже доносился плач. Из-за этого приняли решение установить видеонаблюдение скрытое, чтобы понять, что происходит на занятии», — рассказала мама.

Она не захотела обсуждать жестокое отношение к ребенку лично с репетитором и решила придать ситуацию огласке, предоставив видеозапись в СМИ. Во время занятий женщина применяла грубую физическую силу в отношении мальчика, отвлекалась на другие дела, разговаривала по телефону.

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