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Няню подозревают в избиении двух детей в Якутске

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В Якутске няню, работавшую в семье, подозревают в рукоприкладстве в отношении двух малолетних детей. Она задержана, ее отправили на допрос, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

О случившемся в правоохранительные органы сообщили родители пострадавших. В отдел полиции 24 января обратилась мать детей. По ее словам, 33-летняя женщина, нанятая ею для того, чтобы следить за детьми, избивала их.

В доказательство своих слов мать предоставила видео, снятое домашней камерой наблюдения. На записи зафиксировано, как няня кричит на ребенка, дергает его за руки и бьет по голове, уточняет ИА SakhaNews.

Незамедлительно были начаты розыски. В итоге 25 января участковый уполномоченный полиции обнаружил подозреваемую по месту жительства ее знакомых и доставил в следственный орган.

Ранее сообщалось, что в городе Мурино Ленинградской области девочка скончалась в нелегальном детском саду. Матери ребенка позвонила няня и сказала, что девочка «плохо дышит», попросила приехать и забрать дочь. Когда женщина приехала, девочка уже была мертва. Позже на теле ребенка были найдены гематомы.

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