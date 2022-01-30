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Ребенок скончался в нелегальном детском саду в Ленобласти

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Девочка скончалась в нелегальном детском саду в городе Мурино Ленинградской области. Об этом стало известно в воскресенье, 30 января.

Как сообщается, матери ребенка позвонила няня и сказал, что девочка «плохо дышит», попросила приехать и забрать дочь. Когда женщина приехала, девочка уже была мертва. Мать отвезла ее тело домой, а там вызвала скорую и полицию. На теле девочки эксперты потом зафиксировали гематомы.

Мать погибшей, работающая уборщицей в торговом центре, подозревает сиделку в убийстве дочери.

Ее знакомый рассказал «Известиям», что у женщины не было возможности ухаживать за ребенком, поэтому она отдала дочь няне, которой платила 700 рублей в день. Мужа у женщины нет.

Соседи также сообщили, что в квартире, где произошла трагедия, находится нелегальный детский сад. Помимо погибшей девочки, няня сидела в тот день еще с двумя детьми.

Следственный комитет начал проверку, глава комитета Александр Бастрыкин поручил поставить ее ход на контроль центрального аппарата ведомства.

30 января спасатели нашли тело семилетнего мальчика, провалившегося под лед в Ленобласти 24 января. Тело было обнаружено в 70–80 м ниже по течению от того места, где ребенок провалился под лед.

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