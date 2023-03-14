Американский политолог оценил перспективы доллара США

Финансовую систему США в том виде, в котором она существует на сегодняшний день, ждет неизбежный крах. Таким прогнозом во вторник, 14 марта, поделился с «Известиями» американский политолог Джон Вароли.

«Мы постоянно печатаем деньги, однажды это закончится, мы переживем этот кризис, но это лишь отсрочит неизбежное, а именно то, что однажды эта система рухнет, она не сможет выжить», — отметил он.

По словам Вароли, Белый дом делает всё возможное для предотвращения паники и пытается убедить граждан в том, что «кусок бумаги, называемый долларом, чего-то стоит». Тем не менее люди опасаются потерять свои средства, и на то есть основания.

Эксперт подчеркнул, что наибольший ущерб потенциальный кризис причинит западным государствам, а также Североатлантическому альянсу. Между тем Россия, Китай и Средний Восток смогут избежать серьезных последствий.

«Их экономики независимы от нашей и у них нет долгов, у нас же их огромное количество», — заключил Вароли.

11 марта стало известно о банкротстве в США банка Silicon Valley. Организация разорилась менее чем за двое суток. После того как банк совершил неудачную операцию с ценными бумагами, вкладчики начали резко снимать средства со счетов.

На следующий день издание Axios сообщило, что администрации Байдена в скором времени грозит кризис банковской системы. В публикации отмечается, что, если американское правительство не организует сделку по спасению вкладчиков Silicon Valley Bank до того, как 13 марта откроются отделения, кабмин столкнется с катастрофическим кризисом.

Тогда же появилась информация о том, что американские власти не рассматривают возможность выкупа обанкротившегося SVB. По словам министра финансов Джанет Йеллен, нынешняя ситуация отличается от финансового кризиса 2008 года, когда правительство спасало многие банки, чтобы защитить экономику страны.

В свою очередь, президент США Джо Байден попытался убедить американских граждан, что они могут быть уверены в безопасности банковской системы страны. Он пообещал запросить конгресс и «регуляторов банковского сектора на предмет ужесточения правил для банков и сокращения угрозы того, что подобного рода крах банка произойдет вновь», а также для защиты рабочих мест и малого бизнеса в стране.