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Опубликованы кадры с места обстрела ВСУ в Волновахе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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«Известия» публикуют первые кадры из центра города Волновахи в Донецкой Народной Республике (ДНР), где в результате обстрела 13 марта Вооруженными силами Украины (ВСУ) погибли два мирных жителя.

«Волноваха подверглась обстрелу из РСЗО. Предварительно, HIMARS. <...> На месте работают следователи», — рассказал журналист «Известий» Евгений Быковский.

Он добавил, что также два человека получили ранения, среди них есть ребенок.

По его словам, люди просто выходили из супермаркета и в этот момент на задний двор прилетела ракета из РСЗО. Местные жители и сотрудницы магазина сообщили, что атаки ВСУ на Волноваху бывают часто.

«Окна повыпадали. Сгорела машина сотрудницы, подсобные помещения и гаражи повреждены», — рассказали местные жительницы Елена и Вера.

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Об обстреле ВСУ центра города Волновахи сообщения поступили ранее в этот день. Город был освобожден 11 марта. Город регулярно обстреливается украинскими националистами.

Днем ранее в результате удара ВСУ по оживленному перекрестку города Перевальска Луганской Народной Республики (ЛНР) погибли три человека. По словам очевидцев, после взрыва погиб 15-летний подросток.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято 24 февраля 2022-го на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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