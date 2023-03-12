В результате удара ВСУ по оживленному перекрестку в ЛНР погибли три человека

Вследствие удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) 12 марта по гражданскому объекту неподалеку от автостанции города Перевальска Луганской Народной Республики (ЛНР) погибли три человека, один из них ребенок, передает военкор «Известий» Егор Кильдибеков.

По словам очевидицы происшествия Елены Забороченко, после взрыва погиб 15-летний подросток.

«Взрыв, и всё. Потом сказали, что люди погибли. Подросток лет 15, который шел по трассе, лежал возле дерева. <...> Говорят, автобус проезжал — его осколками порешетило», — рассказала она.

Снаряд, которым ударили ВСУ, был начинен множеством поражающих деталей, которые при детонации на огромной скорости изрешетили всё и всех, кто попадался у них на пути. По информации военкора, от взрыва снаряда начался пожар. Рядом с фурой сгорел автомобиль, стекла магазина неподалеку выбило взрывной волной.

«Украинские националисты сознательно наносили удары по гражданской инфраструктуре, добиваясь наибольшего числа жертв. В результате три человека погибли, больше десяти получили ранения», — подытожил Егор Кильдибеков.

Отмечается, что перекресток в Перевальске является одним из самых оживленных. Там проходит трасса, которая соединяет Луганск и Донецк.

В распоряжении «Известий» также есть видео момента удара украинских боевиков по одному из самых оживленных перекрестков в Перевальске.

В этот день ранее сообщалось, что в центре Донецка раздалось несколько взрывов. Жители города рассказали в социальных сетях о двух столбах дыма, которые появились после взрывов.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛДНР из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».