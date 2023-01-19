Два человека погибли при обстреле Волновахи со стороны ВСУ

При обстреле города Волноваха в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны украинских боевиков погибли два мирных жителя. Об том в четверг, 19 января, сообщает представительство региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

«Погибли мужчина 1975 г.р. и женщина 1976 г.р», — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

Согласно имеющимся данным, в ходе обстрела Волновахи были повреждены здание школы и газопровод, а также несколько частных жилых домов.

Информация о последствиях удара продолжает поступать.

Ранее, 17 января, один мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ гостиницы в Волновахе в ДНР. Из-за удара здание, в котором находилось восемь человек, частично обрушилось. Семеро вышли самостоятельно. Площадь обрушения составила 30 кв. м. Тело погибшего было извлечено из-под завала сотрудниками МЧС.

Россия продолжает спецоперацию по защите гражданского населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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