Мирный житель погиб при ударе ВСУ по центру Волновахи

Мирный житель стал жертвой обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) центра города Волновахи, еще один человек получил ранения. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 9 марта поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики. Населенный пункт Волноваха: по улице Шевцовой погиб мужчина 1958 года рождения, еще один мужчина 1959 года рождения ранен», — говорится в сообщении.

В СЦКК добавили, что удар по Волновахе велся из РСЗО HIMARS.

Волноваха находится рядом с Донецком, была освобождена 11 марта. Город регулярно обстреливается украинскими националистами.

Ранее, 5 марта, сообщалось, что ВСУ обстреляли центр этого города, когда там проходил митинг, посвященный памяти командира батальона «Спарта», Героя ДНР и России Владимира Жоги (позывной Воха), погибшего в прошлом году. По словам главы администрации Волновахского района Константина Зинченко, в результате двух ударов из РСЗО HIMARS полностью разрушено здание бывшего дома быта рядом с домом культуры, где проходило торжественное собрание в память Жоги.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято 24 февраля 2022-го на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.