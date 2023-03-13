Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕС продлил санкции против России на полгода из-за конфликта на Украине
Политика
В Госдуму внесли поправки в законы о гостайне и выезде из России
Политика
Вершинин заявил о согласии РФ на второй тур черноморской зерновой инициативы
Мир
Шойгу назвал отношения России и КНР опорой глобальной стабильности в мире
Общество
Прокуратура Москвы проверит ведение бурильных работ над тоннелем БКЛ
Спорт
МОК призвал Британию уважать автономию спорта в вопросе допуска России
Авто
Минтранс сообщил о завершении интеграции системы «ЭРА-ГЛОНАСС»
Общество
Воробьев сообщил о круглосуточной работе дорожных служб в Подмосковье
Общество
Инфекционист исключила возможность вспышки лихорадки денге в России
Происшествия
Рабочий погиб после падения в шахту лифта в Москве
Общество
В Москве начался розыск создателя Telegram-канала «Теракт в Москва-Сити»
Авто
Водителей предупредили о риске ДТП из-за потепления

Хакеры поделились с «Известиями» эксклюзивным концепт-артом из S.T.A.L.K.E.R. 2

0
Фото: vk.com/Вестник Того Самого Сталкера
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские хакеры и администраторы сообщества «ВКонтакте» «Вестник Того Самого Сталкера» (известные под псевдонимами Nick Frost и Danil Nexus) 13 марта поделились с «Известиями» концепт-артом стартовой локации из игры S.T.A.L.K.E.R. 2, а также скриншотом одной из игровых локаций, которые ранее нигде не публиковались.

Так, в распоряжении «Известий» оказался эксклюзивный концепт-арт стартовой локации, где должен появляться игрок — объекта под названием «НИИЧАЗ» (Научно исследовательский институт чернобыльской аномальной зоны), а также скриншот одной из игровых локаций — так называемой Свалки.

123

Фото: vk.com/Вестник Того Самого «Сталкера
Cкриншот игровой локации «Свалка»

Представители сообщества добавили, что в их распоряжении находятся все концепт-арты к игре (часть уже выложена в качестве подтверждения), а также что им полностью известен сюжет игры вплоть до концовок и описания кат-сцен.

При этом они отметили, что пытались договориться с GSC Game World о возвращении полной русской локализации, однако их сообщения проигнорировали. В связи с этим было принято решение опубликовать имеющиеся данные 15 марта.

Союз нерушимых: подборка лучших игр в духе советпанка
В альтернативной истории СССР нашлось место роболарькам и зомби-пионерам

«Без исходного кода с ними нет смысла договариваться. Так что сольем», — подчеркнул собеседник «Известий».

11 марта хакерская группировка из РФ пригрозила создателям компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R 2 сливом контента в Сеть до релиза игры, если они не пересмотрят свое отношение к игрокам из РФ. Среди требований значилась и полная локализация игры на русский язык. Однако разработчики игры отказались выполнять данные требования.

14 марта прошлого года сообщалось, что GSC Game World не будет продавать свою продукцию пользователям из России. В своем заявлении разработчики отметили, что им не жаль терять российскую аудиторию.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023