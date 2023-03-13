Хакеры поделились с «Известиями» эксклюзивным концепт-артом из S.T.A.L.K.E.R. 2

Российские хакеры и администраторы сообщества «ВКонтакте» «Вестник Того Самого Сталкера» (известные под псевдонимами Nick Frost и Danil Nexus) 13 марта поделились с «Известиями» концепт-артом стартовой локации из игры S.T.A.L.K.E.R. 2, а также скриншотом одной из игровых локаций, которые ранее нигде не публиковались.

Так, в распоряжении «Известий» оказался эксклюзивный концепт-арт стартовой локации, где должен появляться игрок — объекта под названием «НИИЧАЗ» (Научно исследовательский институт чернобыльской аномальной зоны), а также скриншот одной из игровых локаций — так называемой Свалки.

Фото: vk.com/Вестник Того Самого «Сталкера Cкриншот игровой локации «Свалка»

Представители сообщества добавили, что в их распоряжении находятся все концепт-арты к игре (часть уже выложена в качестве подтверждения), а также что им полностью известен сюжет игры вплоть до концовок и описания кат-сцен.

При этом они отметили, что пытались договориться с GSC Game World о возвращении полной русской локализации, однако их сообщения проигнорировали. В связи с этим было принято решение опубликовать имеющиеся данные 15 марта.

«Без исходного кода с ними нет смысла договариваться. Так что сольем», — подчеркнул собеседник «Известий».

11 марта хакерская группировка из РФ пригрозила создателям компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R 2 сливом контента в Сеть до релиза игры, если они не пересмотрят свое отношение к игрокам из РФ. Среди требований значилась и полная локализация игры на русский язык. Однако разработчики игры отказались выполнять данные требования.

14 марта прошлого года сообщалось, что GSC Game World не будет продавать свою продукцию пользователям из России. В своем заявлении разработчики отметили, что им не жаль терять российскую аудиторию.