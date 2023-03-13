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В ГД внесли проект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года

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В Госдуму внесли законопроект о поэтапном повышении нижней планки призывного возраста срочной службы до 21 года. Документ был опубликован 13 марта в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно тексту документа, призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, в 2026 году — от 21 года до 30 лет.

В пояснительной записке к проекту говорится, что такое решение позволит гражданам гарантированно получить среднее общее, среднее профессиональное и высшее образование.

При этом может сократиться число потенциальных призывников, поэтому «в качестве компенсации» авторы инициативы предлагают повысить предельный возраст граждан, которые могут быть призваны в армию, с 27 до 30 лет. Однако при желании совершеннолетние молодые люди смогут пройти срочную службу до наступления призывного возраста. Для этого им нужно будет подать соответствующее заявление в призывную комиссию.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Все ранее выданные отсрочки при этом будут действовать до истечения их срока или до исчезновения их оснований.

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О скором внесении законопроекта о повышении призывного возраста в России сообщил ранее, 3 марта, глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев. Он уточнил, что документ требует «тщательного, комплексного подхода», в связи с этим принять и начать применять его до начала весеннего призыва вряд ли возможно.

До этого, 12 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что концептуально президент Владимир Путин поддерживает идею повышения призывного возраста, но подробности и детали ее оформления нужно уточнять в Минобороны РФ.

29 декабря 2022 года сообщалось, что большая часть (42%) россиян поддержала идею повысить призывной возраст с 18 до 21 года, тогда как инициативу о повышении предельного возраста призыва с 27 до 30 лет одобрили лишь 32% респондентов. Среди мужчин (особенно служивших в армии по призыву) сторонников инициативы в целом больше, чем среди женщин.

21 декабря того же года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что при комплектовании Вооруженных сил России планируется поэтапно увеличить возраст призыва с 18 до 21 года.

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