На Украине оштрафовали медсестру за отказ ехать на фронт

Суд во Львове оштрафовал военную медсестру за отказ от выполнения приказа начальника от выезда на фронт на 102 тыс. гривен ($2785 ). Об этом 12 марта сообщило украинское издание Zaxid.net.

«Лычаковский районный суд Львова оштрафовал на 102 тыс. гривен военную медсестру из Львова, которая отказалась выполнить приказ начальника и не поехала в служебную командировку в зону боевых действий», — отмечается в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Суд установил, что женщина работает в должности операционной медсестры нейрохирургического отделения в одной из воинских частей. В ноябре 2022 года она отказалась выполнить приказ начальника. В ходе досудебного расследования с прокурором было заключено соглашение о признании виновности в «неповиновении».

В начале января замминистра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что женщины не подлежат мобилизации на Украине на данном этапе конфликта. Единственная специальность, подлежащая мобилизации, — это медицинская, отмечала она, однако воинский учет для женщин не обязателен.

В конце декабря 2022 года представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что утвержден новый порядок военного учета призывников, военнообязанных и резервистов в стране.

Как отметил политик, в рамках новых правил предусматривается ведение военного учета призывников, военнообязанных и резервистов госорганами и компаниями по спискам персонального учета в соответствии с предложениями Национального агентства по вопросам государственной службы Украины и Государственной службы статистики Украины.

30 декабря украинская госпогранслужба сообщила о том, что с момента введения военного положения на Украине около 12 тыс. мужчин пытались незаконно выехать из страны. В ведомстве не сообщили, скольким мужчинам в конечном счете удалось незаконно покинуть страну.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.