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Источник заявил о риске остановки сердца у Костомарова при новой ампутации

Источник рассказал, что Костомарову предстоит новая ампутация, но пока он к ней не готов из-за риска остановки сердца
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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Фигуристу Роману Костомарову потребуется новая ампутация, однако пока что его организм к этому не готов. Об этом 13 марта сообщил источник «Известий».

Бывший спортсмен находится на аппарате ИВЛ и не может дышать самостоятельно. В случае ампутации руки существует риск остановки сердца. Пока что организм сам борется с сепсисом, но он достаточно слаб для этого.

Врачи отмечают сильную худобу Костомарова, он не может сам поднять руки и шевелиться. Санитарам приходится каждые два часа менять ему положение, а на его кровати установлен противопролежневый матрас.

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При этом в состоянии фигуриста наблюдается положительная динамика. Если она сохранится, то его смогут снять с аппарата ИВЛ. Рука, которая вызывала много опасений у врачей, пока остается без изменений. В случае с кистью необходимо дождаться восстановления организма.

Ранее, 10 марта, источник «Известий» сообщил, что за последнее время состояние спортсмена значительно не изменилось. Врачам пока не удается остановить развитие сепсиса, из-за чего не исключена еще одна операционная чистка, однако ее масштаб пока не ясен.

Костомаров был госпитализирован 10 января. Перед этим он пожаловался на слабость и боли в груди. У него была диагностирована левосторонняя пневмония, которая, по некоторым данным, прогрессировала в двустороннюю.

В начале февраля из-за развившейся гангрены ему провели операции по ампутации стоп и кистей рук. Эти действия привели к остановке некроза. Также у него диагностировали сепсис и гематому головного мозга.

Кроме того, сообщалось, что у Костомарова наблюдаются проблемы с печенью из-за отека и большого количества лекарств.

5 марта стало известно, что фигурист постепенно приходит в себя, но при этом у врачей появилось подозрение, что у него снова начался сепсис, так как у него синеет рука. В связи с таким состоянием с Костомаровым будет работать психолог.

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