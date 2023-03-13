Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕС продлил санкции против России на полгода из-за конфликта на Украине
Политика
В Госдуму внесли поправки в законы о гостайне и выезде из России
Политика
Вершинин заявил о согласии РФ на второй тур черноморской зерновой инициативы
Мир
Шойгу назвал отношения России и КНР опорой глобальной стабильности в мире
Общество
Прокуратура Москвы проверит ведение бурильных работ над тоннелем БКЛ
Спорт
МОК призвал Британию уважать автономию спорта в вопросе допуска России
Авто
Минтранс сообщил о завершении интеграции системы «ЭРА-ГЛОНАСС»
Общество
Воробьев сообщил о круглосуточной работе дорожных служб в Подмосковье
Общество
Инфекционист исключила возможность вспышки лихорадки денге в России
Происшествия
Рабочий погиб после падения в шахту лифта в Москве
Общество
В Москве начался розыск создателя Telegram-канала «Теракт в Москва-Сити»
Авто
Водителей предупредили о риске ДТП из-за потепления
Сюжет:

Песков прокомментировал данные СМИ о поддержке Индией потолка цен на нефть

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал в понедельник, 13 марта, публикацию Bloomberg о том, что Индия готова соблюдать потолок цен на российскую нефть.

«У нас есть определенные принятые решения на этот счет, <...> принятые президентом РФ и оформленные соответствующими документами. Будем из них исходить», — указал Песков в беседе с журналистами.

Представитель Кремля добавил, что ориентир прежде всего исходит не от сообщений информагентств, а от официальных контактов с контрагентами в Индии.

Потолочное перекрытие: как Россия ответит на попытки регулировать цены на ее нефть
Повлияет ли ограничение экспорта черного золота из нашей страны на рынок

Накануне, в воскресенье, агентство Bloomberg сообщило, что правительство Индии решило соблюдать потолок цен на российскую нефть на уровне $60.

10 января издание Telegraph India сообщило, что в Индии рассматривается возможность присоединиться к потолку стоимости на российскую нефть в том случае, если цена на нее поднимется выше $60 за баррель.

До этого, 5 декабря 2022 года, вступило в силу эмбарго на поставляемую морем нефть из РФ в Евросоюз. Государства Евросоюза (ЕС) установили регулируемый потолок стоимости поставляемой морским путем нефти из России на уровне $60 за баррель.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023