Песков прокомментировал данные СМИ о поддержке Индией потолка цен на нефть

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал в понедельник, 13 марта, публикацию Bloomberg о том, что Индия готова соблюдать потолок цен на российскую нефть.

«У нас есть определенные принятые решения на этот счет, <...> принятые президентом РФ и оформленные соответствующими документами. Будем из них исходить», — указал Песков в беседе с журналистами.

Представитель Кремля добавил, что ориентир прежде всего исходит не от сообщений информагентств, а от официальных контактов с контрагентами в Индии.

Накануне, в воскресенье, агентство Bloomberg сообщило, что правительство Индии решило соблюдать потолок цен на российскую нефть на уровне $60.

10 января издание Telegraph India сообщило, что в Индии рассматривается возможность присоединиться к потолку стоимости на российскую нефть в том случае, если цена на нее поднимется выше $60 за баррель.

До этого, 5 декабря 2022 года, вступило в силу эмбарго на поставляемую морем нефть из РФ в Евросоюз. Государства Евросоюза (ЕС) установили регулируемый потолок стоимости поставляемой морским путем нефти из России на уровне $60 за баррель.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.