Bloomberg указал на решение Индии не нарушать антироссийские санкции

Правительство Индии решило не нарушать санкции Запада в отношении России, в том числе касающиеся соблюдения потолка цен на российскую нефть на уровне $60. Об этом написало агентство Bloomberg в воскресенье, 12 марта, со ссылкой на неназванные источники.

«По словам людей, знакомых с этим вопросом, Индия не будет нарушать западные санкции в отношении России, в том числе предельную цену в $60, наложенную на закупки нефти у Москвы», — пишут авторы статьи.

По словам одного из источников агентства, Индия провела подробное обсуждение данного вопроса с США и другими странами G7 в кулуарах недавней встречи «группы двадцати» и, как утверждается, стороны остались довольны результатами этих переговоров.

Ранее, 11 января, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал в беседе с «Известиями», что Индии невыгодно присоединение к введенному странами Евросоюза и G7 потолку цен на российскую нефть. При этом он отметил, что Россия продает Индии нефть с учетом всех сложившихся обстоятельств и, по его мнению, не планирует предоставлять энергоресурс дороже, чем $60 за баррель.

За день до этого издание Telegraph India сообщило, что в Индии рассматривается возможность присоединиться к потолку стоимости на российскую нефть в том случае, если цена на нее поднимется выше $60 за баррель.

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго на поставляемую морем нефть из РФ в Евросоюз. Государства ЕС установили регулируемый потолок стоимости поставляемой морским путем нефти из России на уровне $60 за баррель.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.