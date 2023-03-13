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HSBC приобрел британское подразделение Silicon Valley Bank за 1 фунт

Британско-гонконгская банковская группа HSBC купила британский филиал Silicon Valley Bank
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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Банк HSBC Holdings plc купил британский филиал американского Silicon Valley Bank (SVB), закрытого регуляторами США. Об этом сообщил главы минфина Британии Джереми Хант 13 марта.

«Сегодня утром правительство и Банк Англии способствовали частной продаже Silicon Valley Bank UK банку HSBC. Депозиты будут защищены, без поддержки налогоплательщиков», — написал Хант в своем Twitter.

Он добавил, что это гарантирует, что вклады клиентов будут защищены и доступны в обычном режиме.

Сам HSBC сообщил, что приобрел подразделение банка за £1. Уточняется, что сделка была осуществлена при содействии Банка Англии.

Штаб-квартира HSBC находится в Лондоне. Это крупнейший банк в Европе и одна из крупнейших организаций в мире по оказанию банковских и финансовых услуг, которая глобально обслуживает 39 млн клиентов.

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Ранее в этот день сообщалось, что власти США не рассматривают возможность выкупа обанкротившегося SVB. По словам министр финансов Джанет Йеллен, нынешняя ситуация отличается от финансового кризиса 2008 года, когда правительство спасало многие банки, чтобы защитить экономику страны.

Накануне, 12 марта, американское издание Axios сообщило, что администрации президента США Джо Байдена в скором времени грозит кризис банковской системы. Из публикации следует, что, если американское правительство не организует сделку по спасению вкладчиков Silicon Valley Bank до того, как 13 марта откроются отделения, кабмин столкнется с катастрофическим кризисом.

О банкротстве в США банка Silicon Valley стало известно 11 марта. Сообщалось, что организация разорилась менее чем за двое суток. После того как банк совершил неудачную операцию с ценными бумагами, вкладчики начали резко снимать средства со счетов.

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