Всем везде и сразу: что было на церемонии вручения «Оскаров»
12 марта в лос-анджелесском кинотеатре Dolby прошла 95-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук за заслуги в области кинематографа, более известная как просто «Оскар». Грандиозное шоу вновь состоялось в офлайн-формате и транслировалось более чем в 200 странах мира. Самые интересные моменты церемонии — в фотогалерее «Известий»
Кинорежиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт благодарят жюри за награду в номинации «Лучший оригинальный сценарий». Они также получили заветную статуэтку за лучшую режиссуру и все за фильм «Всё везде и сразу»
Кристиан Голдбек и Эрнести Хиппер забрали награду за лучшую работу художника-постановщика в фильме «На Западном фронте без перемен» — экранизации романа немецкого писателя Эриха Марии Ремарка
Фильм «Аватар: Путь воды» победил в номинации «Лучшие визуальные эффекты»
Исполнитель роли Элвиса Пресли Остин Батлер приехал поддержать фильм «Элвис», с которым критики обошлись строго, не удостоив ни одним «Оскаром»
Актриса Элизабет Олсен позирует перед камерами в элегантном черном платье
Гильермо дель Торо, Марк Густафсон, Гэри Унгар и Алекс Балкли получили награды за лучший анимационный полнометражный фильм «Пиноккио Гильермо дель Торо»
Актеры американского кукольного фэнтезийного анимационного фильма «Пиноккио Гильермо дель Торо» Дэвид Брэдли и Грегори Манн привезли своих персонажей с собой
Модель, актриса, сценарист и композитор Кара Делевинь прошла по ковровой дорожке цвета шампанского на 95-й церемонии «Оскар»
Ке Хюи Куан расплакался во время получения «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана. Он удостоился награды за роль в кинокартине «Всё везде и сразу»
Педро Паскаль, Сальма Хайек и ее дочь Валентина Палома Пино на ковровой дорожке 95-й премии киноакадемии
Джейми Ли Кёртис получила статуэтку в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Всё везде и сразу»
Команда экранизации романа «На Западном фронте без перемен». Картина стала четырехкратным лауреатом: «Лучший фильм на иностранном языке», «Лучшая музыка к фильму», «Лучшая операторская работа» и «Лучшая работа художника-постановщика»
Малайзийская актриса китайского происхождения Мишель Йео в пышном белоснежном платье забрала один из главных призов ночи — статуэтку за лучшую женскую роль в фильме «Всё везде и сразу»
Брендан Фрейзер также не стал сдерживать своих эмоций, ведь жюри назвало его лучшим актером за роль в фильме «Кит»
Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт и Джонатан получили «Оскар» за лучший фильм «Всё везде и сразу». На фото они позируют вместе с актерами Джейми Ли Кёртис, Ке Хай Цюань, Мишель Йео, Стефани Хсу и Джеймсом Хонгом
В этот раз «Оскар» впервые с 1961 года обошелся без красной дорожки. Ее заменили на светло-бежевую (цвет шампань)