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Всем везде и сразу: что было на церемонии вручения «Оскаров»

В Лос-Анджелесе снова назвали лучших в кинематографе
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Jamie Lee Curtis and James Hong pose on the champagne-colored red carpet during the Oscars arrivals at the 95th Academy Awards in Hollywood
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

12 марта в лос-анджелесском кинотеатре Dolby прошла 95-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук за заслуги в области кинематографа, более известная как просто «Оскар». Грандиозное шоу вновь состоялось в офлайн-формате и транслировалось более чем в 200 странах мира. Самые интересные моменты церемонии — в фотогалерее «Известий»

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Daniel Kwan and Daniel Scheinert win the Oscar for Best Original Screenplay for "Everything Everywhere All at Once" during the Oscars show at the 95th Academy Awards in Hollywood,
Фото: REUTERS/Carlos Barria

Кинорежиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт благодарят жюри за награду в номинации «Лучший оригинальный сценарий». Они также получили заветную статуэтку за лучшую режиссуру и все за фильм «Всё везде и сразу»

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Christian M. Goldbeck and Ernestine Hipper pose with their Oscars for Best Production Design for "All Quiet on the Western Front" in the Oscars photo room at the 95th Academy Awards in Hollywood,
Фото: REUTERS/Mike Blake

Кристиан Голдбек и Эрнести Хиппер забрали награду за лучшую работу художника-постановщика в фильме «На Западном фронте без перемен» — экранизации романа немецкого писателя Эриха Марии Ремарка

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Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon and Daniel Barrett win the Oscar for Best Visual Effects for "Avatar: The Way Of Water" during the Oscars show at the 95th Academy Awards in Hollywood
Фото: REUTERS/Carlos Barria

Фильм «Аватар: Путь воды» победил в номинации «Лучшие визуальные эффекты»

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Austin Butler poses on the champagne-colored red carpet during the Oscars arrivals at the 95th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S
Фото: REUTERS/Eric Gaillard

Исполнитель роли Элвиса Пресли Остин Батлер приехал поддержать фильм «Элвис», с которым критики обошлись строго, не удостоив ни одним «Оскаром»

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Elizabeth Olsen poses on the champagne-colored red carpet during the Oscars arrivals at the 95th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S.
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Актриса Элизабет Олсен позирует перед камерами в элегантном черном платье

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Guillermo del Toro, Mark Gustafson, Gary Ungar and Alex Bulkley pose with the Oscar for Best Animated Feature Film for "Guillermo del Toro's Pinocchio" in the Oscars photo room at the 95th Academy Awards in Hollywood
Фото: REUTERS/Mike Blake

Гильермо дель Торо, Марк Густафсон, Гэри Унгар и Алекс Балкли получили награды за лучший анимационный полнометражный фильм «Пиноккио Гильермо дель Торо»

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Actors David Bradley and Gregory Mann pose on the champagne-colored red carpet during the Oscars arrivals at the 95th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Актеры американского кукольного фэнтезийного анимационного фильма «Пиноккио Гильермо дель Торо» Дэвид Брэдли и Грегори Манн привезли своих персонажей с собой

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Cara Delevingne poses on the champagne-colored red carpet during the Oscars arrivals at the 95th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles
Фото: REUTERS/Eric Gaillard

Модель, актриса, сценарист и композитор Кара Делевинь прошла по ковровой дорожке цвета шампанского на 95-й церемонии «Оскар»

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Ke Huy Quan wins the Oscar for Best Supporting Actor for "Everything Everywhere All at Once" during the Oscars show at the 95th Academy Awards in Hollywood
Фото: REUTERS/Carlos Barria

Ке Хюи Куан расплакался во время получения «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана. Он удостоился награды за роль в кинокартине «Всё везде и сразу»

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Pedro Pascal, Salma Hayek and her daughter Valentina Paloma Pinault pose on the champagne-colored red carpet during the Oscars arrivals at the 95th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California
Фото: REUTERS/Eric Gaillard

Педро Паскаль, Сальма Хайек и ее дочь Валентина Палома Пино на ковровой дорожке 95-й премии киноакадемии

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Best Supporting Actress winner Jamie Lee Curtis poses with her Oscar in the Oscars photo room at the 95th Academy Awards in Hollywood
Фото: REUTERS/Mike Blake

Джейми Ли Кёртис получила статуэтку в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Всё везде и сразу»

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Director Edward Berger wins the Oscar for Best International Feature Film for "All Quiet on the Western Front" of Germany during the Oscars show at the 95th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles
Фото: REUTERS/Carlos Barria

Команда экранизации романа «На Западном фронте без перемен». Картина стала четырехкратным лауреатом: «Лучший фильм на иностранном языке», «Лучшая музыка к фильму», «Лучшая операторская работа» и «Лучшая работа художника-постановщика»

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Michelle Yeoh wins the Oscar for Best Actress for "Everything Everywhere All at Once" during the Oscars show at the 95th Academy Awards in Hollywoo
Фото: REUTERS/Carlos Barria

Малайзийская актриса китайского происхождения Мишель Йео в пышном белоснежном платье забрала один из главных призов ночи — статуэтку за лучшую женскую роль в фильме «Всё везде и сразу»

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Brendan Fraser accepts the Oscar for Best Actor for "The Whale" during the Oscars show at the 95th Academy Awards in Hollywoo
Фото: REUTERS/Carlos Barria

Брендан Фрейзер также не стал сдерживать своих эмоций, ведь жюри назвало его лучшим актером за роль в фильме «Кит»

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Daniel Kwan, Daniel Scheinert and Jonathan Wang pose with the Oscar for Best Picture for "Everything Everywhere All at Once" along with cast Jamie Lee Curtis, Ke Huy Quan, Michelle Yeoh, Stephanie Hsu and James Hong in the Oscars photo room at the 95th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles
Фото: REUTERS/Mike Blake

Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт и Джонатан получили «Оскар» за лучший фильм «Всё везде и сразу». На фото они позируют вместе с актерами Джейми Ли Кёртис, Ке Хай Цюань, Мишель Йео, Стефани Хсу и Джеймсом Хонгом

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В этот раз «Оскар» впервые с 1961 года обошелся без красной дорожки. Ее заменили на светло-бежевую (цвет шампань)

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