В 1-м Донецком армейском корпусе рассказали о пополнении из Оренбурга

В 1-й Донецкий армейский корпус поступило пополнение из Оренбурга, рассказал «Известиям» офицер 1-го Донецкого корпуса с позывным «Проходчик».

«Знаю я их не так давно, но по моим ощущениям мужчины достойные. Думаю, они долг свой выполнят, а если что-то не знают, то мы научим, покажем, расскажем. Главное, чтобы берегли себя и выполняли приказы командиров», — рассказал «Проходчик».

Он воюет с 2014-го года, а до этого работал шахтером. За спиной его подразделения, которое набиралось из резервистов, год боев в зоне специальной военной операции. В настоящее время, пополнившись мобилизованными из Оренбурга, бойцы 1-го корпуса наступают под Горловкой в направлении Майорска и Дзержинска.

По словам офицера, в бой неопытных солдат вводят постепенно. Сначала им дают «обжиться» в уже готовых укреплениях.

«На полигоне не страшно. А здесь еще надо над собой совладать, как говорится, над своим страхом. Мы разбавляем мобилизованных опытными людьми, самих их никто никуда не пошлет», — говорит «Проходчик».

Кроме того, подразделения из мобилизованных дополняют ветеранами, которые могут многому научить.

На участке «Проходчика» противник в основном применяет стрелковое оружие и минометы. Активность артиллерии, танков и другой бронетехники вооруженных формирований Украины (ВФУ) здесь снизилась. Вероятно, в результате потерь и переброски резервов под Артемовск.

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