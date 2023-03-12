На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка длиной до 3 км, причиной стали технические неисправности на одном из пунктов досмотра. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в воскресенье, 12 марта, в своем Telegram-канале.

«Увеличение времени досмотра связано с техническими неисправностями на одном из пунктов досмотра, из-за этого темп проверок въезжающего на мост транспорта временно снижен», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что ожидание выезда на мост может составлять несколько часов. Сообщается также, что в настоящее время идет устранение выявленных неполадок оборудования.

«Все работы будут проведены в максимально короткие сроки», — говорится в сообщении.

Ранее, 10 марта, глава Крыма Сергей Аксенов назвал сроки восстановления железнодорожной части Крымского моста. По его словам, ремонт может быть завершен до июля текущего года. Он уточнил, что проблем с поставками материалов для восстановления моста нет, а на объекте трудятся строители со всей страны.

В начале декабря 2022 года было возобновлено движение по правой автомобильной части моста, а 23 февраля текущего года открылось движение по левой части. В день открытия движения объект посетил президент России Владимир Путин. Глава государства лично сел за руль и в компании вице-премьера Марата Хуснуллина проехал по восстановленной полосе.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября 2022 года. В результате теракта взорвались семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.