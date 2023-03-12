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На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка длиной до 3 км

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка длиной до 3 км, причиной стали технические неисправности на одном из пунктов досмотра. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в воскресенье, 12 марта, в своем Telegram-канале.

«Увеличение времени досмотра связано с техническими неисправностями на одном из пунктов досмотра, из-за этого темп проверок въезжающего на мост транспорта временно снижен», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что ожидание выезда на мост может составлять несколько часов. Сообщается также, что в настоящее время идет устранение выявленных неполадок оборудования.

«Все работы будут проведены в максимально короткие сроки», — говорится в сообщении.

Правая в приоритете: Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту
Как полосу для машин смогли восстановить на две недели раньше срока

Ранее, 10 марта, глава Крыма Сергей Аксенов назвал сроки восстановления железнодорожной части Крымского моста. По его словам, ремонт может быть завершен до июля текущего года. Он уточнил, что проблем с поставками материалов для восстановления моста нет, а на объекте трудятся строители со всей страны.

В начале декабря 2022 года было возобновлено движение по правой автомобильной части моста, а 23 февраля текущего года открылось движение по левой части. В день открытия движения объект посетил президент России Владимир Путин. Глава государства лично сел за руль и в компании вице-премьера Марата Хуснуллина проехал по восстановленной полосе.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября 2022 года. В результате теракта взорвались семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

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