Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-советник Кучмы предрек катастрофу Украине из-за акций протеста в Европе
Общество
На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка длиной до 3 км
Мир
СМИ узнали о планах ФРГ закупить десять самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000
Мир
Журналист Херш обвинил США в попытках отвлечь внимание от своего расследования о СП
Мир
Число жертв землетрясений в Турции достигло 48 тыс. человек
Мир
Президент Сирии освободил пострадавших от землетрясения от налогов до конца 2024-го
Мир
Митинг в Молдавии завершился ультиматумом от протестующих
Мир
Bloomberg указал на решение Индии не нарушать антироссийские санкции
Общество
Минтранс потребовал к осени поменять положение опознавательных знаков на самолетах
Мир
В Италии заявили об отсутствии обсуждения Западом отправки войск на Украину
Мир
В результате удара ВСУ по оживленному перекрестку в ЛНР погибли три человека
Общество
Открытие БКЛ в Москве увеличило число станций метро, МЦК и МЦД до 355
Сюжет:

Экс-советник Кучмы предрек катастрофу Украине из-за акций протеста в Европе

Экс-советник Кучмы Соскин: в Европе начинают выступать против поддержки Украины
0
Фото: Global Look Press/Sergei Chuzavkov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Протесты в европейских странах против дальнейшей поддержки Украины могут обернуться катастрофой для киевских властей, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин 12 марта.

«Чехия недалеко от Украины находится, и там сейчас обостряется ситуация с противниками Киева», — сказал Соскин на своем YouTube-канале.

Он отметил, что эта тенденция набирает обороты по всей Европе и может поставить киевский режим в тяжелое положение. Наравне с этим он напомнил, что на этой неделе болгарский депутат от партии «Мир» Атанас Штефанов сорвал флаг Украины в мэрии.

До первых заморозков: митингующие в ЕС потребовали отмены антироссийских санкций
Рост протестной активности по всей Европе связан с энергокризисом и финансовой помощью Киеву

Ранее в этот день сообщалось, что более 2 тыс. человек вышли на улицы испанского города Бильбао в рамках марша в поддержку России. Протестующие высказали свою позицию против стратегии НАТО, военной поддержки Киева и увеличения военных бюджетов стран Евросоюза (ЕС). Они требовали перераспределения этих ресурсов на другие, более важные людям направления.

11 марта порядка 10 тыс. человек вышли на антиправительственный митинг в Праге. Позже сообщалось, что участники антиправительственного митинга попытались снять украинский флаг со здания Национального музея.

До этого, 25 февраля, в Берлине состоялся крупный митинг против поставок оружия Киеву. По оценкам организаторов, в манифестации участвовало свыше 25 тыс. человек. Протестующие выступили против поставок оружия Украине и призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца немедленно остановить эскалацию конфликта.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, этот шаг приведет лишь к «нагнетанию напряженности и повышению эскалации». Кроме того, отмечалось, что поставляемая военная техника не поможет ВСУ провести наступление и станет законной целью для ВС РФ.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023