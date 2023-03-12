Экс-советник Кучмы предрек катастрофу Украине из-за акций протеста в Европе

Протесты в европейских странах против дальнейшей поддержки Украины могут обернуться катастрофой для киевских властей, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин 12 марта.

«Чехия недалеко от Украины находится, и там сейчас обостряется ситуация с противниками Киева», — сказал Соскин на своем YouTube-канале.

Он отметил, что эта тенденция набирает обороты по всей Европе и может поставить киевский режим в тяжелое положение. Наравне с этим он напомнил, что на этой неделе болгарский депутат от партии «Мир» Атанас Штефанов сорвал флаг Украины в мэрии.

Ранее в этот день сообщалось, что более 2 тыс. человек вышли на улицы испанского города Бильбао в рамках марша в поддержку России. Протестующие высказали свою позицию против стратегии НАТО, военной поддержки Киева и увеличения военных бюджетов стран Евросоюза (ЕС). Они требовали перераспределения этих ресурсов на другие, более важные людям направления.

11 марта порядка 10 тыс. человек вышли на антиправительственный митинг в Праге. Позже сообщалось, что участники антиправительственного митинга попытались снять украинский флаг со здания Национального музея.

До этого, 25 февраля, в Берлине состоялся крупный митинг против поставок оружия Киеву. По оценкам организаторов, в манифестации участвовало свыше 25 тыс. человек. Протестующие выступили против поставок оружия Украине и призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца немедленно остановить эскалацию конфликта.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, этот шаг приведет лишь к «нагнетанию напряженности и повышению эскалации». Кроме того, отмечалось, что поставляемая военная техника не поможет ВСУ провести наступление и станет законной целью для ВС РФ.