В Праге участники протеста призвали снять украинский флаг со здания музея

Участники антиправительственного митинга на улицах Праги попытались снять украинский флаг со здания Национального музея. Об этом сообщает издание Idnes в субботу, 11 марта.

Правоохранители задержали 18 человек среди протестующих, при этом сообщается о ранении двух сотрудников полиции. Ситуация на Вацлавской площади обострилась при попытках участников протеста проникнуть в здание музея, чтобы снять с него украинский флаг. При этом толпа скандировала «В отставку!» и «Мы хотим чешский флаг!».

Ранее в этот день сообщалось, что порядка 10 тыс. человек вышли на антиправительственный митинг в Праге.

Демонстранты требовали от чешского правительства остановить рост цен и инфляцию, выступили за мирное решение конфликта на Украине и прекращение передачи Чехией оружия Киеву.