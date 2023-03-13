«Надевал пиджак со звездой и шел просить за людей»

Если поставить в ряд тех, кому помог Михалков, и попросить их взяться за руки, то они обогнули бы экватор, сказал однажды художник Илья Глазунов. 110 лет назад, 13 марта 1913 года, в Москве родился Сергей Михалков. Он говорил: «Сегодня — дети, завтра — народ». Мысли писателя могли бы стать предостережением обществу в любое время. Его имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса как автора текста трех гимнов : в 1943-м и 1977-м он написал главную песню Советского Союза, а в 2000-м — России. О масштабе поэта, писателя, драматурга, ветерана Великой Отечественной войны, лауреата всех премий и орденоносца «Известия» расспросили его супругу Юлию Субботину.

Писатель Сергей Михалков с женой Юлией Субботиной и сыном Никитой Михалковым Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин

«А сало русское едят»

— Когда Сергей Михалков написал свое первое стихотворение?

— Способности к поэзии у него проявились уже в девять лет. Его отец Владимир Александрович Михалков послал несколько детских стихотворений известному поэту Александру Безыменскому, который положительно отозвался о них. А в 1928 году в журнале «На под’ёме» публикуется первое стихотворение Сережи Михалкова «Дорога». Ему было 15 лет. А с 1933 года молодой поэт начинает печататься в газетах «Правда», «Известия», «Комсомольская правда», в журналах «Огонек», «Прожектор».

— А почему он решил специализироваться на детской литературе?

— В 1935 году в журнале «Пионер» была опубликована любимая многими поколениями детей поэма «Дядя Степа». Сергей Владимирович считал, что, по сути, именно с этой книги он стал настоящим детским писателем. «Дядя Степа очень понравился детям. Так что не я выбрал детей, а они выбрали меня», — говорил Михалков . А на следующий год из-под его пера вышел первый сборник «Стихи для детей».

Фото: ТАСС/Владимир Савостьянов Заслуженный деятель искусств РСФСР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и трех Сталинских премий, депутат Верховного Совета СССР, поэт, драматург и переводчик Сергей Михалков

— А откуда у него появилась страсть к басням?

— Это случилось после встречи с Алексеем Толстым. По совету писателя Сергей Михалков начал писать басни. Его слог всегда отличался особой афористичностью, легкостью и остроумием. В разные годы было написано более 200 басен, строки из которых стали крылатыми. Кто-то может и не знать, что это басня Михалкова, но выражение «А сало русское едят» знают все.

«Всем честным людям трудовым я, как солдат, служу»

— Михалкова некоторые считали ангажированным властью поэтом. Но ведь мало кто вспоминает, что он ветеран Великой Отечественной войны.

— Практически с первых дней Великой Отечественной войны, 27 июня 1941 года, по предписанию Главного политуправления Сергей Владимирович выехал на Южный фронт. Ему было 28 лет. Он отправился в качестве корреспондента армейской газеты 22-й армии. Хотя многие писатели были распределены в центральные издания — «Правду», «Красную звезду». Войну он закончил в звании полковника.

«Пером — оружием своим, что я в руках держу, — всем честным людям трудовым я, как солдат, служу», — писал Михалков. Сергей Владимирович всегда считал, что слова не должны расходиться с делами.

В начале 1942 года группа деятелей искусств была награждена Сталинскими премиями. И они решили передать свои денежные премии на приобретение тяжелого танка «КВ-1». Это были поэт Виктор Гусев, Самуил Маршак, Сергей Михалков и художники Кукрыниксы. Танк назвали «Беспощадный».

Книга, подаренная Сергеем Михалковым библиотеке Юсупа Ташпулатова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Патриотизм стал для многих в наше время чуть ли не ругательством. Некоторые сограждане даже признавались, что им стыдно быть русскими. Что бы мог сказать на это Сергей Михалков?

— В первый же год войны у Сергея Михалкова родились такие строки:

Но никогда такой народ,

Как русский наш народ,

Не упадет, и не умрет,

И в рабство не пойдет!

Для поэта было самой высшей похвалой, когда фронтовики говорили ему: «Михалков знает, о чем пишет, у него нет ни одной пустой строчки».

— А в чем он искал себя после войны?

— После войны Сергей Михалков возвращается в детскую литературу и работает в разных жанрах: стихи, басни, пьесы для детских театров, сценарии для мультфильмов . Его значение в русской литературе весомо. Общий тираж произведений Сергея Михалкова, изданных в мире на разных языках, около 500 млн экземпляров!

Может, кто не знает, но по его сценариям снимались фильмы для взрослых и детей: «Новые похождения Кота в сапогах», «Фронтовые подруги», «Три плюс два», «Пена». Спектакль «Сомбреро» в Центральном детском театре в Москве (ныне РАМТ) собирал зал тысячу шестьсот раз! А спектакль по пьесе «Балалайкин и Ко» шел в театре «Современник» более 30 лет. И сейчас он идет при полном аншлаге в Театре сатиры.

Во время осмотра со школьниками выставки рисунков в Доме дружбы с народами зарубежных стран Фото: ТАСС/Евгений Кассин

— Чувство юмора Михалкова порой ставило в тупик окружающих. Кто первый оценил его прикладное качество?

— Сергей Владимирович познакомился с художником-карикатуристом Борисом Ефимовым и более 30 лет сотрудничал с Кукрыниксами. Результатом стал выпуск 38 (!!!) альбомов карикатур с сатирическими подписями поэта.

А в 1962 году Михалков стал автором идеи и организатором сатирического киножурнала «Фитиль». Более 40 лет он был его бессменным главным редактором.

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»

— А было ли какое-то кредо у Сергея Михалкова?

— Сергей Владимирович очень любил помогать людям. Его кредо по жизни: «Если можешь — помоги!» Чем сложнее была просьба, тем интереснее ему было выполнять ее. Он был искренним, щедрым на доброту человеком — настоящим благотворителем. Те, кто завидовал ему, не знали и даже не представляли себе, скольким людям он помог. Надевал пиджак со звездой Героя Соцтруда и шел просить за людей, решать их проблемы.

Михалков помог освободить из тюрьмы поэта Николая Заболоцкого . Первый, к кому пришла актриса Зоя Федорова, освободившись из лагеря, — Сергей Владимирович.

На греческом Афоне сохранился русский Пантелеимонов монастырь. В нем живут русские монахи. Но этого могло бы и не быть. На Афоне оставалось всего несколько очень пожилых монахов, с уходом их из жизни монастырь был бы потерян для нашей страны и отошел бы Греции. Сергей Владимирович по просьбе патриарха Пимена поехал туда. Поездка была весьма непростой, с приключениями. Вернувшись, он обратился к Брежневу и попросил разрешить отправить на Афон жить молодых монахов из СССР. Тот изумился: какой монастырь? А Сергей Владимирович сказал, что там хранятся несметные сокровища. И благодаря ему до сих пор на Афоне есть русский монастырь.

Художник Илья Сергеевич Глазунов однажды сказал, что если поставить в ряд тех, кому помог Михалков, и попросить их взяться за руки, то они обогнули бы экватор!

Писатели-фронтовики Борис Щапов, Александр Исбах и Сергей Михалков во время Великой Отечественной войны Фото: РИА Новости/Петр Бернштейн

— Сейчас в Европе идет война с советскими памятниками. Что бы он мог сказать варварам?

— Он уже всё сказал. Сергей Михалков умел чрезвычайно афористично формулировать важнейшие постулаты: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Эти слова высечены на Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. А в Музее Сталинградской битвы другие строчки: «…И только человеческую память забетонировать и истребить нельзя!»

В Вене на Шварценбергплац стоит памятник героям Советской армии — первый монумент воинам-освободителям в Европе. Он уже много лет подвергается нападкам вандалов. А ведь его установили в память о 17 тыс. советских солдат, павших в битве за австрийскую столицу Вену. На пьедестале выбиты строки Сергея Михалкова:

Гвардейцы! Вы честно служили отчизне

От стен Сталинграда вы к Вене пришли,

Для счастья народа вы отдали жизни

Вдали от родимой советской земли.

Слава вам — храбрые русские воины!

Ваше бессмертье над вами встает.

Доблестно павшие, спите спокойно

Вас никогда не забудет народ!

Памятник писателю Сергею Михалкову работы скульптора Александра Рукавишникова в Пятигорске Фото: ТАСС/Антон Подгайко

— Как сохраняется память о поэте?

— Сергей Владимирович Михалков почти восемь десятилетий ярко и самоотверженно служил российской многонациональной литературе и культуре. По мнению патриарха Кирилла, он вошел в историю как великий детский писатель. В настоящее время 21 библиотека в мире носит имя Сергея Михалкова. В 2023 году будут подведены итоги уже восьмого Международного литературного конкурса для подростков его имени. Так что это имя из памяти людей и из русской литературы никогда не исчезнет.