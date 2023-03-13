 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Дело о госизмене завели на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Мир
Захарова предрекла проблемы из-за попыток США спасти свою банковскую систему
Общество
Гладков сообщил о сбитых системой ПВО над Белгородской областью четырех ракетах
Мир
Саакашвили заявил о критической потере веса и болях в костях
Общество
Более 6,4 млн рублей выплатят пострадавшим от взрыва газа в доме в Чите
Общество
В Подмосковье пожарные ликвидировали открытое горение на складе
Культура
Фильм «Аватар: Путь воды» получил «Оскар» за лучшие визуальные эффекты
Мир
В Китае назвали оборонный бюджет США сигналом к мировой войне
Мир
Запущенные КНДР крылатые ракеты преодолели 1,5 тыс. км
Армия
В ЛНР заявили о нехватке ГСМ у украинских военных на кременском направлении
Мир
Проект реставрации Триумфальной арки в Пальмире презентуют в апреле
Происшествия
Таксист ограбил директора балета «Тодес» в Москве
/

«Надевал пиджак со звездой и шел просить за людей»

Вдова Сергея Михалкова Юлия Субботина — о том, как советский поэт сохранил русский монастырь на Афоне, купил танк «Беспощадный» и зажег «Фитиль»
Фото: РИА Новости/Лев Поликашин
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Если поставить в ряд тех, кому помог Михалков, и попросить их взяться за руки, то они обогнули бы экватор, сказал однажды художник Илья Глазунов. 110 лет назад, 13 марта 1913 года, в Москве родился Сергей Михалков. Он говорил: «Сегодня — дети, завтра — народ». Мысли писателя могли бы стать предостережением обществу в любое время. Его имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса как автора текста трех гимнов: в 1943-м и 1977-м он написал главную песню Советского Союза, а в 2000-м — России. О масштабе поэта, писателя, драматурга, ветерана Великой Отечественной войны, лауреата всех премий и орденоносца «Известия» расспросили его супругу Юлию Субботину.

с родными

Писатель Сергей Михалков с женой Юлией Субботиной и сыном Никитой Михалковым

Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин

«А сало русское едят»

— Когда Сергей Михалков написал свое первое стихотворение?

— Способности к поэзии у него проявились уже в девять лет. Его отец Владимир Александрович Михалков послал несколько детских стихотворений известному поэту Александру Безыменскому, который положительно отозвался о них. А в 1928 году в журнале «На под’ёме» публикуется первое стихотворение Сережи Михалкова «Дорога». Ему было 15 лет. А с 1933 года молодой поэт начинает печататься в газетах «Правда», «Известия», «Комсомольская правда», в журналах «Огонек», «Прожектор».

— А почему он решил специализироваться на детской литературе?

В 1935 году в журнале «Пионер» была опубликована любимая многими поколениями детей поэма «Дядя Степа». Сергей Владимирович считал, что, по сути, именно с этой книги он стал настоящим детским писателем. «Дядя Степа очень понравился детям. Так что не я выбрал детей, а они выбрали меня», — говорил Михалков. А на следующий год из-под его пера вышел первый сборник «Стихи для детей».

123

Фото: ТАСС/Владимир Савостьянов
Заслуженный деятель искусств РСФСР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и трех Сталинских премий, депутат Верховного Совета СССР, поэт, драматург и переводчик Сергей Михалков

— А откуда у него появилась страсть к басням?

— Это случилось после встречи с Алексеем Толстым. По совету писателя Сергей Михалков начал писать басни. Его слог всегда отличался особой афористичностью, легкостью и остроумием. В разные годы было написано более 200 басен, строки из которых стали крылатыми. Кто-то может и не знать, что это басня Михалкова, но выражение «А сало русское едят» знают все.

Друг детей: умер художник-мультипликатор Леонид Шварцман
Создатель образов Чебурашки, Крокодила Гены и «38 попугаев» скончался на 102-м году жизни

«Всем честным людям трудовым я, как солдат, служу»

— Михалкова некоторые считали ангажированным властью поэтом. Но ведь мало кто вспоминает, что он ветеран Великой Отечественной войны.

— Практически с первых дней Великой Отечественной войны, 27 июня 1941 года, по предписанию Главного политуправления Сергей Владимирович выехал на Южный фронт. Ему было 28 лет. Он отправился в качестве корреспондента армейской газеты 22-й армии. Хотя многие писатели были распределены в центральные издания — «Правду», «Красную звезду». Войну он закончил в звании полковника.

«Пером — оружием своим, что я в руках держу, — всем честным людям трудовым я, как солдат, служу», — писал Михалков. Сергей Владимирович всегда считал, что слова не должны расходиться с делами.

В начале 1942 года группа деятелей искусств была награждена Сталинскими премиями. И они решили передать свои денежные премии на приобретение тяжелого танка «КВ-1». Это были поэт Виктор Гусев, Самуил Маршак, Сергей Михалков и художники Кукрыниксы. Танк назвали «Беспощадный».

книги

Книга, подаренная Сергеем Михалковым библиотеке Юсупа Ташпулатова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Патриотизм стал для многих в наше время чуть ли не ругательством. Некоторые сограждане даже признавались, что им стыдно быть русскими. Что бы мог сказать на это Сергей Михалков?

— В первый же год войны у Сергея Михалкова родились такие строки:

Но никогда такой народ,

Как русский наш народ,

Не упадет, и не умрет,

И в рабство не пойдет!

Для поэта было самой высшей похвалой, когда фронтовики говорили ему: «Михалков знает, о чем пишет, у него нет ни одной пустой строчки».

«Быть патриотом в современном искусстве — это полный панк»
Поэтесса Анна Долгарева — о творчестве на злобу дня и работе военкора в Донбассе

— А в чем он искал себя после войны?

После войны Сергей Михалков возвращается в детскую литературу и работает в разных жанрах: стихи, басни, пьесы для детских театров, сценарии для мультфильмов. Его значение в русской литературе весомо. Общий тираж произведений Сергея Михалкова, изданных в мире на разных языках, около 500 млн экземпляров!

Может, кто не знает, но по его сценариям снимались фильмы для взрослых и детей: «Новые похождения Кота в сапогах», «Фронтовые подруги», «Три плюс два», «Пена». Спектакль «Сомбреро» в Центральном детском театре в Москве (ныне РАМТ) собирал зал тысячу шестьсот раз! А спектакль по пьесе «Балалайкин и Ко» шел в театре «Современник» более 30 лет. И сейчас он идет при полном аншлаге в Театре сатиры.

с детьми

Во время осмотра со школьниками выставки рисунков в Доме дружбы с народами зарубежных стран

Фото: ТАСС/Евгений Кассин

— Чувство юмора Михалкова порой ставило в тупик окружающих. Кто первый оценил его прикладное качество?

— Сергей Владимирович познакомился с художником-карикатуристом Борисом Ефимовым и более 30 лет сотрудничал с Кукрыниксами. Результатом стал выпуск 38 (!!!) альбомов карикатур с сатирическими подписями поэта.

А в 1962 году Михалков стал автором идеи и организатором сатирического киножурнала «Фитиль». Более 40 лет он был его бессменным главным редактором.

«Вижу поломанный забор из палок — и у меня рождается идея»
Художник Франциско Инфанте-Арана — о знаках бесконечности, блатной системе NFT и книге тиражом 11 экземпляров

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»

— А было ли какое-то кредо у Сергея Михалкова?

— Сергей Владимирович очень любил помогать людям. Его кредо по жизни: «Если можешь — помоги!» Чем сложнее была просьба, тем интереснее ему было выполнять ее. Он был искренним, щедрым на доброту человеком — настоящим благотворителем. Те, кто завидовал ему, не знали и даже не представляли себе, скольким людям он помог. Надевал пиджак со звездой Героя Соцтруда и шел просить за людей, решать их проблемы.

Михалков помог освободить из тюрьмы поэта Николая Заболоцкого. Первый, к кому пришла актриса Зоя Федорова, освободившись из лагеря, — Сергей Владимирович.

На греческом Афоне сохранился русский Пантелеимонов монастырь. В нем живут русские монахи. Но этого могло бы и не быть. На Афоне оставалось всего несколько очень пожилых монахов, с уходом их из жизни монастырь был бы потерян для нашей страны и отошел бы Греции. Сергей Владимирович по просьбе патриарха Пимена поехал туда. Поездка была весьма непростой, с приключениями. Вернувшись, он обратился к Брежневу и попросил разрешить отправить на Афон жить молодых монахов из СССР. Тот изумился: какой монастырь? А Сергей Владимирович сказал, что там хранятся несметные сокровища. И благодаря ему до сих пор на Афоне есть русский монастырь.

Художник Илья Сергеевич Глазунов однажды сказал, что если поставить в ряд тех, кому помог Михалков, и попросить их взяться за руки, то они обогнули бы экватор!

война

Писатели-фронтовики Борис Щапов, Александр Исбах и Сергей Михалков во время Великой Отечественной войны

Фото: РИА Новости/Петр Бернштейн

— Сейчас в Европе идет война с советскими памятниками. Что бы он мог сказать варварам?

— Он уже всё сказал. Сергей Михалков умел чрезвычайно афористично формулировать важнейшие постулаты: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Эти слова высечены на Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. А в Музее Сталинградской битвы другие строчки: «…И только человеческую память забетонировать и истребить нельзя!»

Вандалы в законе: Эстония объявила войну советским памятникам
Монументы массово сносят по всей стране

В Вене на Шварценбергплац стоит памятник героям Советской армии — первый монумент воинам-освободителям в Европе. Он уже много лет подвергается нападкам вандалов. А ведь его установили в память о 17 тыс. советских солдат, павших в битве за австрийскую столицу Вену. На пьедестале выбиты строки Сергея Михалкова:

Гвардейцы! Вы честно служили отчизне

От стен Сталинграда вы к Вене пришли,

Для счастья народа вы отдали жизни

Вдали от родимой советской земли.

Слава вам — храбрые русские воины!

Ваше бессмертье над вами встает.

Доблестно павшие, спите спокойно

Вас никогда не забудет народ!

памятник

Памятник писателю Сергею Михалкову работы скульптора Александра Рукавишникова в Пятигорске

Фото: ТАСС/Антон Подгайко

— Как сохраняется память о поэте?

— Сергей Владимирович Михалков почти восемь десятилетий ярко и самоотверженно служил российской многонациональной литературе и культуре. По мнению патриарха Кирилла, он вошел в историю как великий детский писатель. В настоящее время 21 библиотека в мире носит имя Сергея Михалкова. В 2023 году будут подведены итоги уже восьмого Международного литературного конкурса для подростков его имени. Так что это имя из памяти людей и из русской литературы никогда не исчезнет.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023