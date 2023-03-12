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Глава МИД Украины раскритиковал противников поставок оружия ВСУ в Берлине

Глава МИД Украины Кулеба раскритиковал протестующих в Германии против поставок оружия Украине
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Фото: REUTERS/Christian Mang
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал проведение акции протеста в Берлине против поставок оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild 12 марта.

«Я заверяю вас, что каждый украинец, даже солдат в окопе, хочет мира больше, чем самый миролюбивый протестующий у Бранденбургских ворот», — указал Кулеба.

По словам министра, демонстранты «должны быть честными» и переформулировать лозунги, под которыми выступают. Вместо призывов остановить поставки вооружений следует призвать Россию остановить боевые действия, считает он.

Наравне с этим Кулеба призвал ФРГ увеличить поставки боеприпасов, и если их не хватает, то, по его мнению, можно увеличить закупки у германской промышленности.

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25 февраля в Берлине состоялся крупный митинг, который организовывали авторы петиции. По оценкам организаторов, в манифестации участвовало свыше 25 тыс. человек.

Ранее, 24 февраля, немецкий левый политик Сара Вагенкнехт совместно с феминистской Алисой Шварцерс опубликовали петицию, которая называлась «манифест за мир», пишет «Газета.Ru». Петиция набрала более полумиллиона подписей граждан Германии. Документ призывает к прекращению поставок вооружений Киеву и запуску переговоров.

В конце января Германия подтвердила решение об отправке Киеву танков Leopard 2. Тогда же стало известно, что США согласовали отправку танков M1 Abrams. Позднее в Вашингтоне заявили о новом пакете военной помощи, куда в том числе войдут первые дальнобойные ракеты.

В октябре прошлого года Кулеба жаловался СМИ на поддержку РФ в Африке и Латинской Америке. По его словам, необходимо изменить это отношение и предложить альтернативное видение и информацию о происходящем.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, этот шаг приведет лишь к «нагнетанию напряженности и повышению эскалации». Кроме того, отмечалось, что поставляемая военная техника не поможет ВСУ провести наступление и станет законной целью для ВС РФ.

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