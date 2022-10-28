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Кулеба пожаловался СМИ на поддержку РФ в Африке и Латинской Америке

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Фото: Global Look Press/Lev Radin
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Многие страны Латинской Америки и Африки поддерживают Россию. Об этом 28 октября в интервью испанской газете El Mundo заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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По его словам, необходимо изменить это отношение и предложить альтернативное видение и информацию о происходящем.

«Нам очень важно предложить альтернативное видение», — сказал он журналисту.

Говоря о своей недавней поездке в Африку, Кулеба подчеркнул, что там исторически, со времен СССР, сохранилось положительное отношений к РФ.

«Но Россия — это не Советский Союз. Мы должны это объяснить. Когда я впервые в истории украинской дипломатии был в турне по Африке, в одной африканской стране мне сказали о важной роли РФ в развитии Африки», — подчеркнул глава украинской дипломатии.

Кулеба 3–12 октября провел первое в истории украинской дипломатии турне по странам Африки. Как он отмечал, должностные лица в Сенегале заявили ему, что Запад сражается с Россией, а русские и украинцы являются одним народом.

В сентябре спикер МИД ЮАР Клейсон Моньела заявил, что страна не будет присоединяться к антироссийским санкциям, поскольку проводит независимую политику. Как он пояснил «Известиям», республика не подвержена влиянию других стран.

В конце июля Кулеба заявил о «возвращении» страны в Африку. Так он прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского назначить в стране специального представителя по Африке и Ближнему Востоку.

Как уточнил глава украинского МИДа, позиции Киева на африканском континенте «были существенно утрачены за предыдущие десятилетия».

16 июня прошел международный бизнес-диалог «Россия – Африка», посвященный приоритетам российско-африканского сотрудничества в условиях меняющегося миропорядка. Отмечалось, что в переломное время курс на стратегическое партнерство с Африкой выдвигается в число приоритетов внешней политики России.

3 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Африканского союза, лидером Сенегала Маки Саллом заявил, что Россия будет развивать отношения с государствами континента. Он подчеркнул, что Россия всегда была на стороне Африки, поддерживала ее в борьбе с колониализмом.

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