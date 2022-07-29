Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин поручил Хуснуллину помочь ЛНР и ДНР с восстановлением соцобъектов
Мир
Украинские националисты обстреляли склады с зерном в Запорожской области
Мир
Песков указал на неготовность Запада к уступкам по украинскому кризису
Мир
Белоруссия отзывает своего посла в Британии
Мир
ВСУ обесточили шахту имени Засядько в Киевском районе Донецка
Мир
Норвегия передала Украине бронеавтомобили IVECO LAV III
Мир
Уголовное дело возбуждено после удара ВСУ по колонии в Еленовке
Общество
Причиной пожара в хостеле на юге Москвы стало короткое замыкание
Мир
В ДНР погибло 269 граждан с начала эскалации агрессии со стороны ВСУ
Мир
Орбан заявил о провале военной стратегии Запада в отношении России
Мир
Полянский анонсировал заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине
Происшествия
В Липецке пресекли теракт «Правого сектора»

Кулеба заявил о «возвращении» Украины в Африку

0
Фото: Global Look Press/dpa/Kay Nietfeld
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 29 июля о «возвращении» страны в Африку.

«Я за себя»: почему президент Уганды отказался выступить против Москвы
И как Россия намерена повышать статус Африки в своей внешней политике

«Мы последовательно шли к возвращению Украины в Африку в буквальном смысле», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Так министр прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского назначить в стране специального представителя по Африке и Ближнему Востоку. По его словам, позиции Киева на африканском континенте «были существенно утрачены за предыдущие десятилетия».

Тем временем дипломатические отношения между Африкой и Россией продолжают развиваться. 22 июля министр иностранных дел России Сергей Ларвов заявил, что Москва готова наращивать партнерство с Африкой. По его словам, в основе отношений российской стороны с африканскими странами лежат проверенные временем «узы дружбы и сотрудничества». Так он отметил, что российско-африканские отношения носят самоценный характер и не зависят от колебаний международной конъюнктуры.

До этого, 16 июня, состоялся бизнес-диалог «Россия – Африка», посвященный приоритетам российско-африканского сотрудничества в условиях меняющегося миропорядка. Отмечалось, что в это непростое, переломное время курс на стратегическое партнерство с Африкой выдвигается в число приоритетов внешней политики России.

3 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Африканского союза, лидером Сенегала Маки Саллом заявил, что Россия будет развивать отношения с государствами континента. Он подчеркнул, что Россия всегда была на стороне Африки, поддерживала ее в борьбе с колониализмом.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022