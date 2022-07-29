Кулеба заявил о «возвращении» Украины в Африку

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 29 июля о «возвращении» страны в Африку.

«Мы последовательно шли к возвращению Украины в Африку в буквальном смысле», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Так министр прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского назначить в стране специального представителя по Африке и Ближнему Востоку. По его словам, позиции Киева на африканском континенте «были существенно утрачены за предыдущие десятилетия».

Тем временем дипломатические отношения между Африкой и Россией продолжают развиваться. 22 июля министр иностранных дел России Сергей Ларвов заявил, что Москва готова наращивать партнерство с Африкой. По его словам, в основе отношений российской стороны с африканскими странами лежат проверенные временем «узы дружбы и сотрудничества». Так он отметил, что российско-африканские отношения носят самоценный характер и не зависят от колебаний международной конъюнктуры.

До этого, 16 июня, состоялся бизнес-диалог «Россия – Африка», посвященный приоритетам российско-африканского сотрудничества в условиях меняющегося миропорядка. Отмечалось, что в это непростое, переломное время курс на стратегическое партнерство с Африкой выдвигается в число приоритетов внешней политики России.

3 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Африканского союза, лидером Сенегала Маки Саллом заявил, что Россия будет развивать отношения с государствами континента. Он подчеркнул, что Россия всегда была на стороне Африки, поддерживала ее в борьбе с колониализмом.