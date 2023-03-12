Эстонский депутат Эплер обошел Трампа как политик с самой ужасной прической
Эстонский депутат партии EKRE Рейн Эплер был удостоен звания «политик с самой ужасной прической», обогнав экс-президента США Дональда Трампа и бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Рейтинг был составлен обозревателем издания Politico Полом Дэллисоном.
«Эплер явно не мог решить, какую стрижку он хочет, поэтому попросил их все. Он выглядит так, будто носит шлем, готовый к бою, или, возможно, поскольку Эплер и его группа являются крайне правыми, его парикмахер — беженец мстящий», — предположил автор материала, опубликованного 10 марта.
В июле прошлого года пользователи социальной сети Twitter высмеяли новую прическу премьер-министра Канады Джастина Трюдо. В комментариях они сравнили политика с героем Джима Керри из кинокартины «Тупой и еще тупее».
Ранее, в июле 2020 года, издание Daily Mail обратило внимание общественности на то, что Трамп перестал красить волосы во время пандемии коронавируса и теперь появляется на публике с седой головой.
Такие выводы были сделаны после пресс-конференции, на которой тот появился с волосами пепельного цвета, хотя некоторое время назад они имели желтый оттенок.