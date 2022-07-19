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Премьера Канады Трюдо сравнили с героем фильма «Тупой и еще тупее»

Премьера Канады Трюдо высмеяли из-за новой прически, сравнив с героем фильма «Тупой и еще тупее»
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Фото: REUTERS/Artur Gajda
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Новую прическу премьер-министра Канады Джастина Трюдо высмеяли пользователи социальной сети Twitter (доступ к ресурсу на территории РФ ограничен на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля). В комментариях от 18 июля они сравнили политика с героем Джима Керри из кинокартины «Тупой и еще тупее».

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«Трюдо думал, что мы не узнаем его с новой дурацкой прической?» — написал один из пользователей.

«Трюдо ходил к ужасному парикмахеру [Марка] Цукерберга?» — спросил юзер @bcbluecon, прокомментировав снимки политика во время его посещения парка в городе Гатино.

Там он провел для детей лекцию о защите окружающей среды. При этом Трюдо предстал перед публикой коротко подстриженным. Многие сочли его вид нелепым. Пользователи Сети опубликовали десятки мемов и шуток по поводу внешнего вида политика.

трюдо прическа твиттер

10 июля протестующие назвали Трюдо коммунистической свиньей и призвали уйти в отставку. Это произошло в Садбери, где политик принимал участие в мероприятии по высадке деревьев.

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