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Журналисты обратили внимание на смену цвета волос Трампа

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Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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Президент США Дональд Трамп перестал красить волосы во время пандемии коронавируса и теперь появляется на публике с седой головой. Такое предположение сделало издание Daily Mail в среду, 15 июля.

Так, на последней пресс-конференции у 74-летний глава Белого дома появился с седыми волосами пепельного цвета, хотя некоторое время назад они имели желтый оттенок. Издание связывает это с тем, что во время пандемии коронавируса не работали салоны красоты.

Прическа Трампа периодически становится объектом обсуждения и шуток. Сам он всегда подчеркивал, что не носит парик. В начале февраля политик пожаловался, что некоторые пытаются унизить его, «редактируя» его волосы в фотошопе.

Выступая перед своими сторонниками в Северной Каролине в сентябре прошлого года, американский президент заявил, что его волосы не идеальны, но они лучше, чем у большинства его ровесников.

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