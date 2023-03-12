Американский стратегический бомбардировщик заметили вблизи Санкт-Петербурга

Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress с позывным NOBLE61 совершил ряд маневров на расстоянии около 200 км от Санкт-Петербурга. Такие данные привел интернет-сервис по мониторингу за воздушной обстановкой FlighRadar24 11 марта.

Самолет стратегической авиации США вылетел из Польши, пролетел над Прибалтикой, после чего выполнил разворот в районе острова Гогланд в 200 км от Санкт-Петербурга и отправился в сторону Испании. Самолет способен перевозить крылатые ракеты класса «воздух – поверхность», а также ядерное оружие.

Как указывает The Eastern Herald, бомбардировщик выполнил отработку пуска ракет по территории России.

В феврале США перебросили в Европу бомбардировщики, способные нести ядерное оружие. Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин рассказал, что США хотят проверить концепцию центрических военных действий.