Нарастить массу: вызовет ли приток денег в экономику рывок инфляции

В России продолжает увеличиваться денежная масса. Агрегат M2 к 1 марта вырос на 26% по отношению к тому же периоду предыдущего года, что является рекордом за последние 12 лет. Принято считать, что рост денежной массы служит фактором, ускоряющим инфляцию, что в нынешних условиях может быть крайне опасным. Эксперты считают, что ключевое влияние на M2 оказывает бюджетное стимулирование. Однако совершенно не факт, что нынешний прирост денежной массы представляет собой действительно серьезную инфляционную угрозу. Подробности — в материале «Известий».

Свободная масса

Денежная масса M2 включает в себя наличные деньги, остатки средств в национальной валюте на счетах, чеки и вклады до востребования, а также срочные вклады населения в банковских организациях. Как правило, рост M2 превышает текущий уровень инфляции, что и обеспечивает экономический рост. Но если масса растет слишком быстро, то это само по себе может спровоцировать рост цен.

В последние годы она стремительно увеличивалась, что было связано с активной бюджетной политикой и быстрым ростом кредитования. В 2020 году увеличение составило в среднем 15% в годовом исчислении. В 2021 году темпы замедлились, но с середины 2022-го вновь подскочили, приблизившись к 20%, а затем и превзойдя эту отметку. В 2023 году процесс получил дополнительное ускорение, и к марту рост показателя М2 к тому же месяцу 2022-го составил 26% — максимум с 2011 года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Стоит отметить, что другой показатель — широкая денежная масса — тоже растет, но несколько более медленными темпами. С исключением валютной переоценки она увеличилась к началу марта на 15,3% в годовом исчислении.

— В последние месяцы растущий вклад в динамику денежной массы вносит бюджетное стимулирование — ускоренный рост бюджетных расходов (январь-февраль +52% год к году) и высокие значения бюджетных дефицитов, — отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. — Высокий темп роста расходов Минфин объясняет «оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам». Эти средства оседают на счетах предприятий и в банковской системе, а наибольший вклад в годовой темп роста денежной массы вносят средства нефинансовых и финансовых организаций.

— Основной вклад в рост М2 обеспечили депозиты юридических лиц, которые, в свою очередь, являются следствием повышенных госрасходов. Фактически эти деньги обеспечивают исполнение возросшего государственного заказа, — констатирует управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Для финансирования дефицита федерального бюджета, который по итогам 2022 года составил 3,3 трлн рублей, Минфину пришлось изъять из ФНБ около 2 трлн рублей посредством продажи валюты, а также занять на внутреннем долговом рынке около 3,1 трлн рублей, — дополняет аналитик TeleTrade Алексей Федоров. — В условиях блокировки половины российских ЗВР возможности Банка России по нейтрализации влияния валютных операций из ФНБ на денежную массу сильно ограничены. Что касается заимствований Минфина, то основным покупателем новых ОФЗ выступили российские банки, которые, по всей видимости, получили средства на покупку от Банка России через механизмы РЕПО.

В чем влияние на инфляцию

Остается вопросом, как сильно рост M2 повлияет на инфляцию. В данный момент ее замедление бесспорно: по итогам февраля цифра год к году упала ниже 11% (в конце января — 11,77%). Может ли возникнуть ситуация, при которой такое сильное увеличение количества денег в обращении вновь заставит рост цен ускоряться?

Как отметила Ольга Беленькая, прирост средств населения на рублевых счетах и депозитах произошел главным образом за счет переводных депозитов населения (то есть счетов до востребования, наиболее ликвидной части денежной массы, которая может быть быстро потрачена на потребление).

— Увеличение вклада бюджетных расходов в динамику денежной массы является одним из проинфляционных рисков, на который обращает внимание ЦБ РФ при определении денежно-кредитной политики, — отметила собеседница «Известий».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По словам Алексея Федорова, в классике макроэкономики «количественная теория денег» говорит о том, что расширение денежной массы может привести лишь к увеличению номинального ВВП, то есть к инфляционному росту экономики.

— Более современный подход не так категоричен, он признает влияние расширения денежной массы, превышающей темпы роста ВВП, не только на номинальные, но и на экономическое показатели в реальном выражении. То есть подразумевает ситуации, в которых рост M2 не ведет к разгону инфляции, по крайней мере в рамках действующего макроэкономического цикла (7–10 лет), — поясняет эксперт.

Он добавил, что главными показателями неинфляционного расширения денежной массы являются статьи расходов, на которые эти дополнительные средства будут направлены. Если они пойдут на стимулирование потребления, то избежать роста потребительской инфляции не удастся. Если же дополнительные средства будут направлены целевым образом в промышленность, на инфраструктуру и на другие аналогичные расходы, то влияние на потребительскую инфляцию будет минимальным.

— Судя по плановым показателям федерального бюджета, основной объем дополнительных средств, привлеченных через ОФЗ и ФНБ в 2023 году, должен пойти на национальную оборону и безопасность (около 2,6 трлн рублей из запланированного дефицита в 2,9 трлн рублей). На два других направления — обслуживание госдолга и социальную политику, — как мы понимаем, пойдет незначительная часть этих средств.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

— Влияние М2 на инфляцию носит крайне ограниченный характер, — считает Александров. — Так как изменение денежного агрегата произошло за счет роста депозитов юрлиц, эти деньги не пошли напрямую на потребление и не разгоняли цены. Более того, как минимум частично они пойдут на развитие производств, то есть на долгосрочные инвестиции, что также не будет приводить к разгону инфляции.

Однако прочие факторы свидетельствуют о сохраняющемся инфляционном риске, добавил эксперт.