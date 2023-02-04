Минобороны рассказало о подвигах российских солдат в ходе СВО

Минобороны России 4 февраля сообщило о новых героических поступках российских военных, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Героизмом отличился командир автомобильного взвода старший прапорщик Александр Богатырев. Военнослужащий поставлял материально-технические средства и боеприпасы своим сослуживцам на передовые позиции российской армии.

Несмотря на то, что противник начал обстреливать российские позиции из артиллерии, старший прапорщик скрытно провел колонну и доставил груз до замаскированного склада.

Во время возвращения колонны в видимости оказались вражеские танки, которые двигались на взводный опорный пункт Вооруженных сил (ВС) РФ. Одна из российских боевых машин была подбита. Богатырев принял оперативное решение вывести колонну в безопасное место. Затем он отправился на помощь своим товарищам.

Несмотря на продолжавшийся обстрел со стороны противника, старший прапорщик сумел эвакуировать свой экипаж и вынести на себе тяжелораненого сослуживца. Богатырев доставил пострадавших в укрытие, после чего вернулся и эвакуировал машину в опорный пункт российских войск.

В Минобороны России подчеркнули, что смелые и решительные действия старшего прапорщика Богатырева позволили оперативно снабдить российских солдат всем необходимым, спасти жизни экипажа БМП, а также сохранить технику автомобильного взвода.

Помимо этого, в ходе спецоперации отличился механик-водитель отделения управления гаубичного самоходно-артиллерийского взвода старшина Андрей Мотов. В ходе наступления батарея под командованием Мотова попала под ответный артобстрел.

Старшина украл и замаскировал свою машину, после чего заметил поврежденный вражеским снарядом блиндаж взводного опорного пункта.

Под продолжавшимся огнем противника Мотов тросами на своей машине освободил выход из разрушенного укрытия и лично эвакуировал получивших легкие ранения сослуживцев в медицинские подразделения.

Мужество и решительность старшины Андрея Мотова спасли жизни российским военнослужащим.

Ранее, 3 февраля, исполняющий обязанности мэра города Лисичанск Андрей Скорый заявил, что российские войска освободили находившийся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенный пункт Белогоровка на территории Луганской Народной Республике (ЛНР).

В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что спецназовцы подразделения «Ахмат» вместе со второй бригадой Народной милиции ЛНР отбили стратегически важный опорный пункт ВСУ во время наступления в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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