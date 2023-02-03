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Блогера Николая Соболева внесли в список иноагентов

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Фото: TASS/URA.RU/Владимир Андреев
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Минюст России включил в реестр иностранных агентов блогера Николая Соболева. Об этом 3 февраля сообщается на сайте ведомства.

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«Соболев высказывался против граждан Российской Федерации и специальной военной операции на Украине, выступал в поддержку недружественной страны — Украины, распространял для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами», — говорится в сообщении.

Вместе с ним в список иноагентов внесли еще четверых человек — авторов книг Елену Прокашеву и Екатерину Дудко, а также блогера Александра Макашенца и политолога Павла Мезерина.

27 января Минюст России признал иноагентом музыканта Илью Прусикина, лидера группы Little Big.

До этого, 20 января, ведомство включило в реестр иноагентов певицу Монеточку (Елизавету Гырдымову).

Согласно закону, иностранные агенты должны сообщать о таком статусе своим работникам и органам публичной власти, в которые они обращаются. Также они обязаны маркировать все производимые ими материалы.

Кроме того, иноагентам запрещается работать на государственной или муниципальной службе, в том числе вести просветительскую и педагогическую деятельность в отношении несовершеннолетних, быть членами избирательных комиссий, выступать организаторами публичных мероприятий.

Помимо этого, иноагенты обязаны вести бухгалтерскую и статистическую отчетность, которую ежегодно подвергают обязательному аудиту. Также они должны раз в полгода предоставлять в Минюст отчет о своей деятельности, и публиковать его в интернете.

1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон, регулирующий деятельность граждан, признанных иностранными агентами. Теперь соответствующий реестр станет единым. Также изменился порядок включения в этот список. Физлицо можно признать иноагентом вне зависимости от его гражданства, а в случае с юридическими лицами теперь не будут учитываться их организационно-правовые формы.

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