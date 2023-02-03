Число активных устройств Apple в мире превысило 2 млрд

Количество активных устройств Apple по всему миру превысило 2 млрд, сообщает 3 февраля портал The Verge, ссылаясь на заявление генерального директора корпорации Тима Кука.

Отмечается, что речь идет не только о смартфонах — сюда относятся планшеты iPad, компьютеры Mac и другие гаджеты от Apple.

По словам Кука, за последние два года количество активных устройств Apple увеличилось на 500 млн. Так, в начале 2020 года их насчитывалось около 1,5 млрд. А в 2016 году — 1 млрд.

При этом издание напоминает, что в 2021 году компания Google объявила о достижении показателя в 3 млрд активных устройств на базе Android. Речь идет именно о тех, которые имеют доступ к магазину приложений Google Play. В связи с этим реальное число может оказаться еще больше, так как на смартфонах в Китае этот сервис отсутствует.

В конце января сообщалось, что Apple планирует в 2023 году выпустить очки дополненной реальности (AR), которые можно будет носить весь день не снимая. Они, как предполагается, смогут заменить смартфон и ноутбук. Ожидается, что стоимость такого девайса составит около $3 тыс. (около 205 тыс. рублей).

18 января стало известно, что Apple выпустила второе поколение «умной» колонки HomePod. Устройство имеет поддержку стандарта Matter для «умного» дома. Гаджет сохранил прежний дизайн, но стал ниже на 4 см и тяжелее на 200 г.

Также в тот день Apple представила обновленные модели ноутбуков MacBook Pro с процессорами M2 Pro и M2 Max, а также новый Mac mini. MacBook Pro на базе M2 Pro будет продаваться по цене $1999 (около 138 тыс. рублей), модели на базе M2 Max — $3099 (около 214 тыс. рублей).

Ранее, 12 января, сообщалось, что Apple занимается разработкой своего первого MacBook с сенсорным дисплеем, хотя ранее такая технология считалась «эргономически ужасной» и плохо сочеталась с ноутбуками компании.