Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны показало парные пуски ракет штурмовиками Су-25 с малых высот
Мир
Постпредство РФ анонсировало заседание СБ ООН по обстрелам Донбасса 20 января
Мир
В США назвали конфликт на Украине угрозой для ВПК страны
Общество
Генпрокурор Краснов связал с будущим великой России работу коллег
Мир
ООН оценила число прибывших в Европу украинских беженцев в 7,96 млн человек
Происшествия
На Свердловской набережной Санкт-Петербурга загорелся склад
Мир
Секретные документы из офиса Байдена начал изучать минюст США
Мир
В Иране выразили готовность содействовать в посредничестве между РФ и Украиной
Мир
Зеленский призвал НАТО к конкретным шагам по принятию Украины в альянс
Мир
NYT заявила о намерении Twitter ради прибыли продавать имена пользователей
Общество
В российские города в выходные придет потепление
Общество
Более 5 млн пользователей перешли на российские аналоги Instagram и TikTok

Bloomberg раскрыло планы Apple выпустить MacBook с сенсорным экраном

Bloomberg: Apple занимается разработкой своего первого MacBook с сенсорным экраном
0
Фото: Global Look Press/dpa/Igor Russak
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Apple занимается разработкой своего первого MacBook с сенсорным дисплеем. Об этом 11 января сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в компании.

Ай Падение: спрос на iPhone упал в 2,5 раза
Гаджеты от Apple рискуют выпасть из топ подарков на Новый год

Несмотря на то, что основатель яблочной корпорации считал эту идею «эргономически ужасной», сейчас инженеры занимаются внедрением инновации в жизнь. Последние 10 лет компания утверждала, что сенсорные экраны плохо работают на MacBook и что iPad является лучшим вариантом для тех, кто хочет сенсорный интерфейс. Однако сейчас в Apple серьезно обеспокоены тем, что сенсорные MacBook побьют рекорды iPad по продажам.

«Инженеры активно работают над этим проектом, что, показывает серьезное отношение компании к новому продукту. Тем не менее, запуск еще не завершен, и планы могут измениться», — сообщается в материале агентства.

Основываясь на текущих внутренних обсуждениях, компания может запустить свой первый Mac с сенсорным экраном в 2025 году в рамках крупного обновления MacBook Pro.

Ранее стало известно, что в 2022 году спрос на iPhone в России сократился вдвое. Продажи упали в салонах связи, а также на маркетплейсах. С января по октябрь 2022 года было продано 2,2 млн iPhone. При этом в 2021 году россияне купили более 4,2 млн смартфонов. Аналитики считают, что спрос снизился из-за ухода Apple с российского рынка. Ранее также стало известно, что в 2022 году рейтинг самых популярных брендов возглавил китайский Xiaomi.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023