Bloomberg раскрыло планы Apple выпустить MacBook с сенсорным экраном

Компания Apple занимается разработкой своего первого MacBook с сенсорным дисплеем. Об этом 11 января сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в компании.

Несмотря на то, что основатель яблочной корпорации считал эту идею «эргономически ужасной», сейчас инженеры занимаются внедрением инновации в жизнь. Последние 10 лет компания утверждала, что сенсорные экраны плохо работают на MacBook и что iPad является лучшим вариантом для тех, кто хочет сенсорный интерфейс. Однако сейчас в Apple серьезно обеспокоены тем, что сенсорные MacBook побьют рекорды iPad по продажам.

«Инженеры активно работают над этим проектом, что, показывает серьезное отношение компании к новому продукту. Тем не менее, запуск еще не завершен, и планы могут измениться», — сообщается в материале агентства.

Основываясь на текущих внутренних обсуждениях, компания может запустить свой первый Mac с сенсорным экраном в 2025 году в рамках крупного обновления MacBook Pro.

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