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Apple представила «умную» колонку HomePod 2

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Фото: Apple
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Компания Apple выпустила второе поколение «умной» колонки HomePod. Об этом она рассказала 18 января на своем сайте.

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Устройство имеет поддержку стандарта Matter для «умного» дома. Гаджет сохранил прежний дизайн, но стал ниже на 4 см и тяжелее на 200 г.

Имеются два варианта корпуса белого и черного цветов. Как и раньше, колонкой можно управлять с помощью голосового помощника Siri.

HomePod 2 появится в продаже 3 февраля по цене $299

Также в этот день Apple представила обновленные модели ноутбуков MacBook Pro с процессорами M2 Pro и M2 Max, а также новый Mac mini. MacBook Pro на базе M2 Pro будет продаваться по цене $1999 (около 138 тыс. рублей), модели на базе M2 Max — $3099 (около 214 тыс. рублей).

Ранее, 12 января, сообщалось, что Apple занимается разработкой своего первого MacBook с сенсорным дисплеем, хотя ранее такая технология считалась «эргономически ужасной» и плохо сочеталась с ноутбуками компании.

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