Apple представила «умную» колонку HomePod 2

Компания Apple выпустила второе поколение «умной» колонки HomePod. Об этом она рассказала 18 января на своем сайте.

Устройство имеет поддержку стандарта Matter для «умного» дома. Гаджет сохранил прежний дизайн, но стал ниже на 4 см и тяжелее на 200 г.

Имеются два варианта корпуса белого и черного цветов. Как и раньше, колонкой можно управлять с помощью голосового помощника Siri.

HomePod 2 появится в продаже 3 февраля по цене $299

Также в этот день Apple представила обновленные модели ноутбуков MacBook Pro с процессорами M2 Pro и M2 Max, а также новый Mac mini. MacBook Pro на базе M2 Pro будет продаваться по цене $1999 (около 138 тыс. рублей), модели на базе M2 Max — $3099 (около 214 тыс. рублей).

Ранее, 12 января, сообщалось, что Apple занимается разработкой своего первого MacBook с сенсорным дисплеем, хотя ранее такая технология считалась «эргономически ужасной» и плохо сочеталась с ноутбуками компании.