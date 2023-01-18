Реклама
Прямой эфир
Мир
Латвия поставит Украине ЗРК Stinger, вертолеты и беспилотники
Мир
В Киеве заявили о планах подготовиться к вступлению в ЕС за два года
Мир
Столтенберг подтвердил консультации в НАТО об отправке Киеву танков
Мир
Украина предложила включить морской экспорт стали в зерновую сделку
Общество
Путин поручил решить проблему нехватки мест в детских садах
Мир
Орбан предложил к ЧЕ набрать футбольную команду из коррумпированных евродепутатов
Мир
Еврокомиссия попросит страны пополнить бюджет ЕС из-за Украины
Мир
Путин назвал неонацистским режим на Украине
Мир
Народный артист СССР Хаким Зарипов скончался на 99-м году жизни
Общество
Собянин открыл новый путепровод в Коммунарке
Мир
На Украине назначили и.о. главы МВД после гибели министра Монастырского
Мир
Канада передаст Украине 200 бронеавтомобилей

Apple представила новые MacBook Pro и Mac mini

0
Фото: Apple
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Apple представила обновленные модели ноутбуков MacBook Pro с процессорами M2 Pro и M2 Max, а также новый Mac mini. Об этом 17 января сообщается на сайте корпорации.

Ай Падение: спрос на iPhone упал в 2,5 раза
Гаджеты от Apple рискуют выпасть из топ подарков на Новый год

Портативные компьютеры обладают 14- и 16-дюймовыми дисплеями. Отмечается, что чип M2 Pro имеет 10- или 12-ядерный процессор и до 19 ядер графического процессора, объем оперативной памяти составляет до 32 ГБ. M2 Max получил 12-ядерный процессор и до 38 ядер графического процесса, поддерживает до 96 ГБ оперативной памяти.

До 22 часов автономной работы у 16-дюймовой версии и до 18 часов — у 14-дюймовой. У M2 Pro автономность составляет до 18 часов, у M2 Max — до 22 часов.

MacBook Pro на базе M2 Pro будет продаваться по цене $1999 (около 138 тыс. рублей), модели на базе M2 Max — $3099 (около 214 тыс. рублей).

Новый Mac mini выпускают в двух вариантах: с процессором M2 и M2 Pro. Стоимость первой модели с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти составит $599 (около 42 тыс. рублей), второй — с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти — $1299 (около 90 тыс. рублей).

Ранее, 12 января, сообщалось, что Apple занимается разработкой своего первого MacBook с сенсорным дисплеем, хотя ранее такая технология считалась «эргономически ужасной» и плохо сочеталась с ноутбуками компании.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023