Apple представила новые MacBook Pro и Mac mini

Компания Apple представила обновленные модели ноутбуков MacBook Pro с процессорами M2 Pro и M2 Max, а также новый Mac mini. Об этом 17 января сообщается на сайте корпорации.

Портативные компьютеры обладают 14- и 16-дюймовыми дисплеями. Отмечается, что чип M2 Pro имеет 10- или 12-ядерный процессор и до 19 ядер графического процессора, объем оперативной памяти составляет до 32 ГБ. M2 Max получил 12-ядерный процессор и до 38 ядер графического процесса, поддерживает до 96 ГБ оперативной памяти.

До 22 часов автономной работы у 16-дюймовой версии и до 18 часов — у 14-дюймовой. У M2 Pro автономность составляет до 18 часов, у M2 Max — до 22 часов.

MacBook Pro на базе M2 Pro будет продаваться по цене $1999 (около 138 тыс. рублей), модели на базе M2 Max — $3099 (около 214 тыс. рублей).

Новый Mac mini выпускают в двух вариантах: с процессором M2 и M2 Pro. Стоимость первой модели с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти составит $599 (около 42 тыс. рублей), второй — с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти — $1299 (около 90 тыс. рублей).

Ранее, 12 января, сообщалось, что Apple занимается разработкой своего первого MacBook с сенсорным дисплеем, хотя ранее такая технология считалась «эргономически ужасной» и плохо сочеталась с ноутбуками компании.