Патрушев заявил о дефиците инженеров в российском авиапроме

Российская авиационная промышленность испытывает острый дефицит инженеров. Об этом 3 февраля заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он отметил, что отрасли не хватает конструкторов и технологов.

«На сегодняшний день общая потребность предприятий авиапрома составляет свыше 14 тыс. человек», — сказал Патрушев, выступая в Рыбинске на совещании по подготовке кадров для российского авиапрома.

В конце 2022 года гендиректора ВНИИ труда Дмитрия Платыгина в интервью «Известиям» заявил, что российской экономике необходимы инженеры-конструкторы, проектировщики, инженеры-программисты, технологи, то есть те, кто организует и выстраивает новые производственные процессы.

В декабре сообщалось, что 86% работодателей в России в 2022 году испытывали дефицит сотрудников. 79% из них не хватало линейного или массового персонала.

При этом отмечалось, что в 2023 году усилится спрос на специалистов на рабочие и технические специальности. Например, агропромышленные или производственные предприятия нуждаются в опытных сварщиках, электриках, токарях.