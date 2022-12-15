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Компании назвали самых востребованных специалистов в 2022 году

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Аналитики провели исследование и выяснили, какой персонал был наиболее востребованным у российских компаний в 2022 году и сталкивались ли они с нехваткой сотрудников. Об этом 14 декабря пишет RT.

Возраст уже тот: работодатели активизировали найм сотрудников 45+
Какими навыками эта категория обладает в отличие от начинающих кадров

По данным исследования, 86% опрошенных компаний нуждались в новых сотрудниках в 2022 году.

В публикации отмечается, что на рынке чувствовалась нехватка линейного или массового персонала, — так ответили 79% компаний, которые отметили нехватку кадров на рынке труда.

Также, согласно результатам опроса, 32% компаний столкнулись с проблемой найма среднего менеджмента, 9% не могли найти подходящих руководителей, а 8% отметили сложность с поиском сезонных работников.

«Нехватка линейного и массового персонала — не новая проблема на рынке труда, а в 2023 году спрос на специалистов рабочих и технических специальностей только усилится. Компании из сферы производства и агропрома особенно нуждаются в квалифицированных кадрах рабочих профессий — сварщиках, электриках, токарях. Также работодатели активно ведут поиск и наем специалистов инженерных специальностей», — рассказал заместитель генерального директора «Работа.ру» Александр Ветерков.

Специалисты пояснили, что для решения проблемы с наймом новых сотрудников и расширением штата 53% работодателей перераспределяли задачи среди текущих сотрудников.

Как выяснили аналитики, повышали привлекательность компании для кандидатов 35% опрошенных компаний, а 31% нанимал специалистов из смежных областей и обучал их.

Приглашали работать специалистов из других регионов 27% респондентов, а к сотрудничеству с самозанятыми прибегали 13% компаний.

Отмечается, что было опрошено более 1 тыс. представителей компаний из всех регионов страны.

18 ноября представители специализированных сервисов рассказали «Известиям», что работодатели стали активно набирать сотрудников старше 45 лет. Сообщалось, что в октябре компании пригласили на интервью около 317 тыс. кандидатов зрелого возраста, и это рекордный показатель с начала 2021 года.

В то же время увеличилась доля сотрудников старше 45 лет в так называемых мужских сферах деятельности. Наибольший прирост отмечается в профессиях слесаря механосборочных работ, водителя грузовика, инженера-проектировщика и электрогазосварщика.

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