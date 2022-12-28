Институт Минтруда оценил степень дефицита IT-специалистов и инженеров

Говорить о большом дефиците специалистов в сферы IT в России не совсем корректно, следует из интервью «Известиям» гендиректора ВНИИ труда Дмитрия Платыгина. По его словам, востребованность разная в зависимости от уровня квалификации.

«В течение трех лет мы наблюдали скачкообразный рост в предложениях заработных плат в вакансиях работодателей для некоторых IT-специалистов, например IT-архитекторов. И спрос на высококвалифицированные кадры в этой сфере будет расти. При этом спрос на младшие позиции в IT-сфере, по специальностям, где не требуется длительной подготовки, в достаточной мере удовлетворен. Мы видим это и по числу вакансий, и по уровню предлагаемых заработных плат», — констатировал Дмитрий Платыгин.



В 2022 году наблюдался очевидный тренд на рост спроса и на высококвалифицированные инженерные кадры, отметил эксперт.

«Развитие промышленного производства, предложение новых линеек продуктов, переход на другие технологии, в том числе новые, требуют обеспечения инженерными кадрами», — сказал он.

По его словам, экономике необходимы инженеры-конструкторы, проектировщики, инженеры-программисты, технологи, то есть те, кто организует и выстраивает новые производственные процессы.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Дмитрия Платыгина «Известиям»:

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