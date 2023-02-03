ВС РФ впервые с начала СВО уничтожили норвежский ЗРК NASAMS

Вооруженные силы (ВС) РФ впервые с начала проведения специальной военной операции (СВО) уничтожили норвежский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 февраля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, ЗРК NASAMS был уничтожен в районе населенного пункта Красноармейск. Здесь же ВС РФ уничтожили пусковую установку тактических ракет «Точка-У».

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103 районах», — добавил Конашенков.

В ходе брифинга представитель Минобороны РФ также рассказал, что Воздушно-космические силы России сбили украинский истребитель МиГ-29 в Херсонской области.

Кроме того, ВС РФ заняли более выгодные рубежи на донецком направлении и продолжают там наступление. Конашенков отметил, что за сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, гаубица «Мста-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37

О получении Киевом ЗРК NASAMS стало известно в ноябре прошлого года. За поставки оружия украинские власти тогда поблагодарили Норвегию, Испанию и США. Ранее в сводках Минобороны РФ об уничтожении этих ЗРК не сообщалось.

Страны Запада увеличили поставки вооружения Украине на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о начале ее проведения было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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