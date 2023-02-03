Постпред РФ указал на отсутствие реакции Киева на предложения Гросси по ЗАЭС

Украинская сторона оставляет без предметной реакции предложения гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в пятницу, 3 февраля.

Он указал на то, что из-за этого существенного прогресса по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС нет.

«К сожалению, существенного прогресса в ходе консультаций по созданию зоны защиты ядерной и физической безопасности на ЗАЭС не наблюдается. Продолжается топтание на месте», — сказал постпред РФ ТАСС.

Ульянов добавил, что, несмотря на это, Гросси рассчитывает на положительный результат в этом вопросе.

«Гендиректор исходит из того, что создание защитной зоны является для него первейшим приоритетом. Он продолжает многочисленные контакты по этой теме. Посмотрим, чем завершатся эти усилия. Сам Гросси, как я понимаю, рассчитывает на позитивный результат», — заметил Ульянов.

27 января Ульянов уже заявлял, что Украина пятый месяц не дает ответа на переданный ей проект декларации по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС. Тогда он уточнил, что Гросси еще 21 сентября передал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе проект декларации в Нью-Йорке, но никакого ответа со стороны Киева не последовало до сих пор.

До этого, 20 января, Гросси заявил, что все стороны согласны с необходимостью создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции, но переговорный процесс проходит очень сложно. Он также отметил, что ЗАЭС продолжает ежедневно сталкиваться с опасностями.

Ранее, в конце декабря, глава МАГАТЭ заявил, что вокруг Запорожской АЭС должна быть создана зона безопасности исключительно для предотвращения ядерного инцидента. Гросси подчеркнул, что его единственная цель — не допустить ядерного инцидента на ЗАЭС и он прилагает все усилия для этого.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией.

Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября 2022 года. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.