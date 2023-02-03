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В Австралии на танке Leopard в парке ветеранов появилась надпись «Слава России!»

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Фото: The West Australian
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На списанном немецком танке Leopard, который стоит в Мемориальном парке ветеранов Порт-Кеннеди в городе Перт, расположенном на юге Австралии, появилась надпись в поддержку российской спецоперации по защите Донбасса. Как сообщило 2 февраля издание The West Australian, на танке кто-то написал лозунг «Слава России!» и вывел символ Z.

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Известно, что надпись и символ заметили 31 января. При этом слово «слава» было написано транслитерацией латинскими буквами, а название страны «Россия» — на английском языке.

В администрации парка сообщили, что вандалы оставляли свои граффити на танке и раньше, один или два раза в год.

«Но он никогда прежде не становился объектом для такого рода политических сообщений», — отметил директор парка.

Случившееся прокомментировал атаман австралийских казаков Семен Бойков, отметив, что Австралия — многонациональное государство, и в нем совершенно естественно «люди будут реагировать», выступая против военной поддержки Киева.

«Это предупреждение властям о том, что попытки властей вмешаться в конфликт на Украине приведут к его переходу сюда, на австралийский континент», — цитирует Бойкова «РИА Новости».

Ранее 3 февраля официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт указал, что правительство ФРГ выдало разрешение на экспорт Украине танков Leopard 1.

В конце января правительство Германии подтвердило решение об отправке Украине немецких танков Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков.

До этого, 8 ноября, освобожденный из украинского плена боец Донецкой Народной Республики (ДНР) Вячеслав Салахадинов рассказал, что украинские военные устраивают засады, маскируясь под российские силы нанесением на технику символа Z. Он уточнил, что получил ранение под Авдеевкой. Мужчина два дня продвигался к своим, увидел БМП со знаком Z и подумал, что перед ним российские военные. Однако это была украинская засада, а киевские боевики были одеты в форму ДНР.

Буквы Z и V стали символами спецоперации по защите жителей Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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